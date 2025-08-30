Space 1999 : The Fan Art of Patrick Fillion

La science-fiction télévisée a atteint un premier pinacle entre 1975 et 1977 alors qu’était diffusée une fabuleuse série : Space 1999 (Cosmos 1999 en VF). La série a marqué les esprits de plusieurs et c’est notamment le cas du bédéiste Patrick Fillion qui y a consacré un magnifique album hommage!

Comme il le souligne dans sa préface, c’est à l’âge de 5 ans, au détour d’un zappage télévisuel, que son regard est happé par quelque chose d’extraordinaire : une lionne qui se transforme en une magnifique extraterrestre. C’est ainsi qu’il fait la découverte de Maya, interprétée par Catherine Schell, un personnage féminin révolutionnaire dans les années 70 en raison d’une combinaison assez rare de force de caractère, une intelligence redoutable, un sens de l’humour raffiné, une beauté renversante et, évidemment, sa capacité de métamorphose.

Il plonge ainsi dans l’univers de « Space 1999 » (Cosmos 1999), une série à la prémisse insolite : suite à une explosion thermonucléaire, la lune quitte l’orbite terrestre et est projetée à l’extérieur du système solaire où ses habitants sont confrontés à des civilisations inconnues et parfois dangereuses. La série se compose de deux saisons aux tons très différents, mais tout aussi addictifs : une première plus cérébrale et une seconde axée sur l’action. Cette production de Gerry et Sylvia Anderson compte par ailleurs sur des effets spéciaux qui sont toujours remarquables en raison des techniques de miniatures développées dans leurs productions précédentes utilisant des super marionnettes (Les Sentinelles de l’air, Escadrille sous-marine, Captain Scarlet).

Après avoir obtenu l’approbation des producteurs de la série, le bédéiste a créé une série d’affiches, de maquettes et de couvertures de faux fanzines. Utilisant la palette graphique de l’époque, il redonne ainsi vie à l’impétueux commandant John Koenig (Martin Landau), la très cérébrale docteure Helena Russel (Barbara Bain), le fougueux Alan Carter (Nick Tate), le séduisant Tony Verdeschi (Tony Anholt) et la sémillante Maya. Les aficionados de la série ne voudront certainement pas rater l’occasion de se procurer cette pièce de collection, puisque le tirage est limité à 100 exemplaires seulement.

Fait à noter, l’excellent doublage français de la série a été réalisé au Québec. Pour les curieux, voici deux épisodes emblématiques de chacune des deux saisons, en VF :

Humains ne serait-ce qu’un moment (saison 2) :

https://www.youtube.com/watch?v=oOO4Zlm2z7c

Le domaine du dragon (saison 1) :

https://www.youtube.com/watch?v=QPu8mRe886E

L’album hommage est disponible sur le site Gumroad.

INFO | Space 1999 : The Fan Art of Patrick Fillion; the First Twenty Faux Covers / Patrick Fillion. 64 p.