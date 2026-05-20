Qui ment ? (One of Us is Lying)

Diffusée pour la première fois en 2021, la série « One of Us Is Lying » débarquera sur tou.tv le 14 mai sous le titre « Qui ment ? », proposant un savant mélange entre série pour ados et mystère de la chambre close autour d’un meurtre macabre.

Cinq élèves en dernière année du secondaire se retrouvent en retenue : la beauté, l’athlète, la première de classe, le délinquant en probation et le marginal. Mais l’un d’eux ne survivra pas à la punition. Ce drame n’est toutefois que le point de départ de la série, puisque l’enquête établit que le meurtrier se trouvait nécessairement parmi les personnes présentes dans la salle. Le coupable est-il l’un des élèves… ou le professeur ? Cette déclinaison contemporaine du mystère de la chambre close soulève d’emblée des questions aussi troublantes que captivantes. La victime, Simon (Mark McKenna), alimentait un blogue où il prenait un malin plaisir à exposer les magouilles de l’école et à révéler les secrets d’élèves dont il jugeait le comportement répréhensible.

Il détenait ainsi des informations compromettantes et explosives sur chacun de ses codétenus. La présence simultanée des cinq étudiants en retenue semble par ailleurs reposer sur une étrange coïncidence : quelqu’un aurait-il délibérément cherché à les réunir afin de brouiller les pistes ? Mystère! Addy (Annalisa Cochrane), meneuse de claque très populaire, s’efforce de dissimuler une infidélité à son copain. Cooper (Chibuikem Uche), splendide joueur de baseball promis à un brillant avenir, cache son orientation sexuelle. Bronwyn (Marianly Tejada), élève modèle obsédée par son admission à Yale, voit ses résultats impeccables menacés par des pratiques pour le moins irrégulières. Enfin, Nate (Cooper van Grootel), dealer en probation, tente de cacher qu’il poursuit ses opérations de trafic. Ils ont donc tous à perdre si la vérité éclate.

Les circonstances forcent les quatre survivants à unir leurs forces pour se défendre des accusations de meurtre qui pèsent sur eux alors même qu’ils se méfient les uns des autres. Mais, et si le coupable n’était pas parmi eux ? En effet, la mort de Simon aurait dû entraîner la disparition de son blogue… or celuici continue de publier de nouvelles révélations.

Qui donc continue de l’alimenter ? La série propose un récit solidement construit, qui équilibre habilement l’intrigue centrale — l’identité du meurtrier ou du nouveau corbeau — et les enjeux personnels des protagonistes, tout en explorant les relations conflictuelles et parfois solidaires qui se développent entre eux. Chaque épisode apporte son lot de révélations et de renversements, menant à une conclusion qui en surprendra plus d’un. Notons au passage la présence physique marquante de Chibuikem Uche, dont le statut de sportif se traduit par une fréquente exposition de sa silhouette athlétique. Enfin, fidèles à une tradition bien établie des séries adolescentes américaines, les « élèves de 17 ans » sont incarnés par des acteurs dont l’âge moyen approche plutôt la vingtaine avancée. Devant le succès de la première saison, une seconde a vu le jour, mais s’est avérée beaucoup moins captivante.

INFOS | Les huit épisodes de la première saison de « Qui ment ? » sont disponibles, en doublage français, sur tout.tv.

