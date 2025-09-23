Mardi, 23 septembre 2025
    Soju prun

    Soju prun
    Jinro soju Ltd, (Corée du Sud)
    Code SAQ : 15396204 / 11,95$ (360 ml)

    Le soju serait la boisson la plus vendue au monde, et portant jusqu’à récemment, c’était peu connu ici. A l’origine, c’était un alcool de riz qui, comme la vodka, est distillé trois fois, mais qui contient bien moins d’alcool au final. Ici on nous propose un soju aromatisé, à servir bien froid. Le parfum deprune est évident, en bouche; c’est vraiment comme manger une prune bien mure. J’adore ca. C’est sucré, mais pas excessivement. Comme le fruit. La version raisin vert, est aussi très agréable. On dit qu’on peut profiter du soju nature sans craindre un mal de tête, le lendemain, mais je n’ai pas testé cette affirmation. A découvrir!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
