Robert Morris, figure évangélique anti-LGBTQIA+ et proche de Trump, condamné pour abus sur mineure

Aux États-Unis, Robert Morris, figure majeure de l’évangélisme et ancien conseiller spirituel de Donald Trump, a plaidé coupable jeudi 2 octobre à des abus sexuels commis dans les années 1980 sur une fillette de 12 ans.

Âgé de 64 ans, Morris a reconnu cinq chefs d’accusation d’« actes obscènes ou indécents sur mineur » devant un tribunal de l’Oklahoma. Condamné à dix ans de prison, il ne passera que six mois derrière les barreaux, le reste de la peine étant assorti de probation. Il devra également s’inscrire au registre des délinquants sexuels et verser 250 000 dollars de restitution à sa victime.

La plaignante, Cindy Clemishire, avait 12 ans en 1982 lorsque Morris, alors évangéliste itinérant hébergé par sa famille, a commencé à l’agresser sexuellement. Selon son témoignage, les violences se sont répétées plusieurs années. Présente à l’audience, elle a rappelé : « Il n’existe pas de consentement pour un enfant de 12 ans », dénonçant un crime qui a marqué toute sa vie.

Fondateur de Gateway Church en 2000, près de Dallas, Morris a bâti une mégachurch rassemblant chaque semaine des dizaines de milliers de fidèles. Son influence lui avait ouvert les portes de la Maison-Blanche : en 2016, Donald Trump l’avait nommé à son comité consultatif évangélique. Comme d’autres pasteurs ultraconservateurs, Morris s’était illustré par son opposition au droit à l’avortement et aux avancées LGBTQIA+.

L’affaire met en lumière les contradictions d’un courant religieux prônant une stricte morale sexuelle tout en minimisant ou en couvrant les abus. Grâce à une disposition juridique suspendant la prescription en cas de départ de l’État, l’Oklahoma a pu juger Morris malgré les décennies écoulées.

Pour Cindy Clemishire, ce verdict est une victoire tardive mais essentielle : « Je ne suis plus la petite fille réduite au silence », a-t-elle déclaré en quittant le tribunal.