Mardi, 25 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsLeMoss rosé non filtrato
    Alcools

    LeMoss rosé non filtrato

    LeMoss rosé non filtrato
    Ca’ di Rajo, IGP Trevenezie (Vénétie, Italie)
    Code SAQ : 15143784 — 19,35 $

    Pour les gens qui sont friands de vins dits nature, voici un rosé frizzante (donc légèrement pétillant) élaboré selon la méthode ancestrale (les bulles se forment directement dans la bouteille), avec du glera et un peu de raboso. C’est non filtré et sans sucre ajouté. Il a un joli nez de pamplemousse rose, et une petite touche florale. En bouche, c’est fruité, assez amer, très sec et plein de fraîcheur. À découvrir!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Frankenstein’s Gay Maker, James Whale The Queen of Hollywood

    Offrez des émotions : la nouvelle plateforme qui simplifie les cadeaux...