LeMoss rosé non filtrato

Ca’ di Rajo, IGP Trevenezie (Vénétie, Italie)

Code SAQ : 15143784 — 19,35 $

Pour les gens qui sont friands de vins dits nature, voici un rosé frizzante (donc légèrement pétillant) élaboré selon la méthode ancestrale (les bulles se forment directement dans la bouteille), avec du glera et un peu de raboso. C’est non filtré et sans sucre ajouté. Il a un joli nez de pamplemousse rose, et une petite touche florale. En bouche, c’est fruité, assez amer, très sec et plein de fraîcheur. À découvrir!