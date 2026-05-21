Vignoble de la Rivière du Chêne, IGP Vin du Québec (Basses-Laurentides, Québec) 2025

Code SAQ : 10817090 — 18,75 $

C’est un rosé dont la recette change toujours un peu, ce qui rend chaque millésime intrigant. Cette année, on savoure un assemblage de seyval noir, de pionnier, de frontenac noir et de frontenac gris. J’aime beaucoup son nez de fruits des champs, de pêche dans le sirop et de grange en bois. Ça sent bon la campagne après un orage. Son côté fruité et champêtre se retrouve aussi en bouche, avec une agréable rondeur, une amertume bien dosée qui lui donne du coffre, et une bonne acidité en finale qui fait saliver. C’est un rosé de pique-nique, pour accompagner des pâtés, et un rosé de 5 à 7 sur une terrasse.