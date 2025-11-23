Clos des Demoiselles

Tête de Cuvée J. Laurens, AOP Crémant de Limoux (Languedoc, France) 2022

Code SAQ : 10498973 — 26,45 $

Un crémant classique qui a beaucoup d’adeptes au Québec. Et il a de quoi ravir nos sens : déjà, la forme et le design de la bouteille sont visuellement attirants. Le nez continue notre conquête avec de petites notes d’abricotine et de rhubarbe. En bouche, les bulles sont aériennes et le crémant devient gourmand, avec ses parfums de gelée de pommes et de fraises. Tout ça finit avec une jolie amertume qui donne un peu plus de matière. À essayer avec des huîtres.