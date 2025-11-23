Dimanche, 23 novembre 2025
    Clos des Demoiselles

    Tête de Cuvée J. Laurens, AOP Crémant de Limoux (Languedoc, France) 2022
    Code SAQ : 10498973 — 26,45 $

    Un crémant classique qui a beaucoup d’adeptes au Québec. Et il a de quoi ravir nos sens : déjà, la forme et le design de la bouteille sont visuellement attirants. Le nez continue notre conquête avec de petites notes d’abricotine et de rhubarbe. En bouche, les bulles sont aériennes et le crémant devient gourmand, avec ses parfums de gelée de pommes et de fraises. Tout ça finit avec une jolie amertume qui donne un peu plus de matière. À essayer avec des huîtres.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
