Gin Fou Bloom

Les Distillateurs SRC, préparé au Québec

Code SAQ : 15196122 • 45,50$

Il y a vraiment beaucoup de choses à aimer avec ce gin bien d’ici (98 % des ingrédients sont locaux !). La bouteille est 100 % en verre recyclé et ils se sont donné comme mission de soutenir la relève artistique au Québec. Aussi, j’aime le dessin de l’étiquette intérieure. Et bien sûr, il y a ce liquide alcoolisé qui se veut une ode au printemps. Au nez, pour moi, il y a surtout les notes de genièvre, digne d’un dry gin, mais avec aussi des parfums de roses fraiches, d’agrumes, bien sûr, et de poivre ! En bouche, c’est aussi fruité que bien poivré. Tout un régal, fort savoureux et équilibré. Il a donné du kick au Limoncello Spritz, de la Distillerie des 3 Lacs, et s’est bien harmonisé avec une root beer ! Mais surtout, goûtez-le nature, un peu rafraichi. Emoji gros sourire !