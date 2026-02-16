Les États-Unis divisés sur la discrimination envers les personnes LGBTQ+

La société américaine demeure profondément partagée quant à la reconnaissance de la discrimination vécue par les personnes LGBTQ+. C’est ce que révèle un récent sondage mené par la firme YouGov auprès de plus de 1 100 adultes américains.

L’enquête demandait aux répondant·es d’évaluer la gravité de 33 enjeux politiques et sociaux — de la corruption à la violence armée, en passant par les changements climatiques et la crise des opioïdes — selon une échelle allant de « pas un problème » à « un problème très grave ».

Sans surprise, une majorité d’Américain·es considèrent la division politique, la corruption, l’itinérance et l’inflation comme des problèmes majeurs. À l’inverse, peu de personnes interrogées estiment que le transport collectif, la criminalité contre les biens ou encore la COVID-19 figurent parmi les enjeux les plus pressants.

Mais lorsqu’il est question de discrimination envers les personnes LGBTQ+, le pays apparaît presque parfaitement divisé.

Un clivage marqué

Selon les résultats, 23 % des adultes estiment que la discrimination anti-LGBTQ+ constitue un problème « très grave », tandis que 23 % la jugent « assez grave ». À l’opposé, 22 % considèrent qu’il s’agit d’un problème mineur et 25 % affirment qu’il ne s’agit « pas d’un problème du tout ». Sept pour cent disent ne pas savoir.

Autrement dit, l’opinion publique se répartit presque également entre reconnaissance et déni du phénomène.

Les écarts sont toutefois significatifs selon le genre et l’allégeance politique. Les femmes sont plus nombreuses à reconnaître l’existence d’un problème : 75 % estiment que la discrimination envers les personnes LGBTQ+ est réelle, comparativement à 60 % des hommes. À l’inverse, 34 % des hommes affirment qu’il ne s’agit pas d’un enjeu, contre 16 % des femmes.

Du côté partisan, le fossé est encore plus frappant. Alors que 92 % des électeur·trices démocrates reconnaissent la discrimination LGBTQ+ comme un problème, cette proportion chute à 42 % chez les républicain·es.

Les générations et les perceptions

Les jeunes adultes de 18 à 29 ans sont les moins enclins à nier l’existence de discrimination. Fait notable, les personnes de 65 ans et plus sont proportionnellement les plus nombreuses à reconnaître qu’il s’agit d’un problème (70 %), légèrement devant les 45-64 ans (69 %).

Le sondage met également en lumière certaines perceptions persistantes à propos de la sexualité. Trente-huit pour cent des répondant·es estiment encore que l’orientation sexuelle dépend de facteurs environnementaux, tandis qu’à peine un quart des Américain·es considèrent qu’il s’agit d’une caractéristique innée.

Un débat qui se joue aussi dans les législatures

Ces divisions d’opinion surviennent dans un contexte politique tendu. Selon l’American Civil Liberties Union (ACLU), depuis le début de 2026, pas moins de 420 projets de loi anti-LGBTQ+ ont été déposés dans différentes législatures d’États. En 2025 seulement, 616 propositions législatives visant la communauté ont été recensées.

Parallèlement, l’appui au mariage entre personnes de même sexe, bien qu’encore majoritaire, a légèrement fléchi ces dernières années. En mai 2025, 68 % des adultes américains affirmaient soutenir sa légalité, selon Gallup.

Pourtant, le nombre de personnes qui s’identifient comme LGBTQ+ continue d’augmenter depuis la légalisation du mariage égalitaire en 2015. Environ un peu plus de 9 % des adultes américains — soit près d’un sur dix — se reconnaissent aujourd’hui sous cette bannière, d’après les plus récentes données.

Une fracture révélatrice

Ces résultats dressent le portrait d’un pays profondément polarisé. D’un côté, une reconnaissance grandissante de la diversité sexuelle et de genre; de l’autre, une contestation active de ses droits, portée notamment par certains élus d’États.

Plus qu’un simple débat d’opinion, la question de la discrimination LGBTQ+ aux États-Unis s’inscrit donc dans un rapport de force politique bien réel — où la perception publique, fragmentée, coexiste avec une offensive législative soutenue contre les droits de la communauté.