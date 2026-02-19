Vendredi, 20 février 2026
    États-Unis : Chuck Schumer veut rendre permanent le drapeau de la Fierté à Stonewall

    Chuck Schumer
    Étienne Leduc
    Par Étienne Leduc
    Le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a annoncé son intention de déposer un projet de loi visant à reconnaître officiellement le drapeau arc-en-ciel comme symbole autorisé par le Congrès, à la suite de son retrait du Stonewall National Monument à New York.

    Le 7 février 2026, l’administration Trump, par l’entremise du National Park Service, a fait retirer un grand drapeau de la Fierté installé sur ce site historique emblématique du mouvement LGBTQ+. La décision a suscité des manifestations et une vague d’indignation parmi les élus et les organisations communautaires.

    Rassemblé avec des militants le 15 février, Schumer a dénoncé « une action profondément scandaleuse qui doit être renversée ».

    « Ce n’est pas une décoration. C’est un symbole vivant de lutte et de résilience », a-t-il déclaré à la presse locale. « Je vais déposer une loi pour désigner le drapeau de la Fierté comme un symbole autorisé par le Congrès. Cela signifie qu’il pourra flotter ici et ailleurs, et que personne ne pourra le retirer. »

    Un symbole hautement politique
    Dans un message publié sur Facebook, le sénateur a qualifié le Stonewall Inn de « terre sacrée », accusant Donald Trump d’attaquer non seulement la communauté LGBTQ+, mais aussi « tous ceux qui croient en l’égalité ».

    La controverse s’inscrit dans un contexte plus large de recul de certaines initiatives liées à la diversité depuis le début du second mandat de Donald Trump en 2025.

    Un mémo du département de l’Intérieur daté du 21 janvier 2026 précise que seuls le drapeau américain, les drapeaux officiels des agences fédérales et celui des prisonniers de guerre et disparus (POW/MIA) peuvent être hissés sur les mâts des parcs nationaux. Le document stipule que ces mâts « ne sont pas destinés à servir de forum d’expression publique » et que les drapeaux autorisés doivent représenter « les positions officielles du gouvernement fédéral ».

    Le retrait du drapeau de Stonewall a été effectué sans annonce préalable, selon plusieurs élus locaux. Le maire de New York, Zohran Mamdani, s’est dit « outré » par cette décision.

    Créé en 2016 par le président Barack Obama, le Stonewall National Monument commémore le soulèvement de 1969, considéré comme un moment fondateur du mouvement moderne pour les droits des personnes LGBTQ+. Le drapeau arc-en-ciel, souvent associé à ce site, est devenu au fil des décennies un symbole international de visibilité et de revendication.

    L’issue du projet de loi annoncé par Schumer dépendra désormais du rapport de forces au Congrès, dans un climat politique particulièrement polarisé.

