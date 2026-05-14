La FIFA sous pression concernant la visibilité des drapeaux de la Fierté à la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde de la FIFA 2026 n’a même pas encore commencé qu’une importante controverse entoure déjà les drapeaux de la Fierté, la visibilité LGBTQ+ et ce que les partisans pourront — ou non — afficher dans les stades.

Selon Outsports, la fédération iranienne de football aurait demandé plusieurs garanties à la FIFA concernant sa participation au tournoi. Une requête en particulier attire l’attention : les autorités iraniennes souhaiteraient que seuls les drapeaux nationaux officiellement reconnus soient autorisés dans les gradins lors des matchs impliquant l’Iran.

À première vue, la demande peut sembler purement technique. Mais plusieurs observateurs ont rapidement soulevé ce que cela pourrait signifier concrètement. Notamment pour les drapeaux arc-en-ciel de la Fierté.

Le match de Seattle au cœur des inquiétudes

Les préoccupations se concentrent particulièrement autour du match opposant l’Iran à l’Égypte le 26 juin prochain à Seattle, un affrontement que les organisateurs locaux présentent déjà comme un « Pride Match » officiel.

Depuis plusieurs mois, Seattle mise fortement sur un discours d’inclusion et de visibilité LGBTQ+ dans sa préparation à la Coupe du monde. Des œuvres publiques aux couleurs de la Fierté ont été installées un peu partout dans la ville et une écharpe officielle aux couleurs arc-en-ciel a même été créée spécialement pour l’événement.

Dans ce contexte, la demande rapportée de l’Iran devient particulièrement sensible. Plusieurs partisans craignent maintenant que les symboles LGBTQ+ se retrouvent au centre d’un affrontement politique plus large entourant cette rencontre.

Pour le moment, aucune interdiction officielle visant les drapeaux de la Fierté ou les articles aux couleurs LGBTQ+ n’a été annoncée par la FIFA.

Mais le simple fait que la question soit soulevée ravive déjà un malaise chez plusieurs amateurs de soccer queer, qui se souviennent encore des controverses entourant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le silence de la FIFA alimente les interrogations

Si le dossier continue de prendre de l’ampleur, c’est aussi parce que la FIFA demeure très discrète sur la manière dont elle compte gérer la situation.

L’organisation se retrouve aujourd’hui devant un exercice d’équilibre délicat : répondre aux préoccupations de certaines nations participantes tout en respectant ses propres engagements publics en matière d’inclusion, de liberté d’expression et de droits humains.

Dans un cadre de référence sur les droits humains publié en 2024, la FIFA rappelait pourtant l’importance de protéger la liberté d’expression et les rassemblements pacifiques pendant les événements sportifs internationaux. Les communautés LGBTQ+ y étaient également identifiées comme des groupes particulièrement vulnérables à la discrimination ou à l’exclusion.

Cette position prend aujourd’hui une importance toute particulière alors que plusieurs se demandent si les drapeaux de la Fierté sont bel et bien protégés par ces engagements.

Pendant ce temps, les organisateurs de Seattle poursuivent leurs préparatifs sans modifier leur message d’inclusion. Les symboles et installations inspirés de la Fierté demeurent bien visibles dans différents secteurs de la ville à l’approche du tournoi.

Une controverse qui dépasse les symboles LGBTQ+

Certaines discussions en ligne suggèrent toutefois que les préoccupations iraniennes ne viseraient pas uniquement les symboles LGBTQ+.

Des bannières politiques liées aux mouvements de contestation iraniens — notamment le slogan « Femme, Vie, Liberté » — alimentent également les débats parmi les amateurs de soccer. D’autres mentionnent aussi l’ancien drapeau au Lion et Soleil, fréquemment associé à certains mouvements d’opposition à l’extérieur de l’Iran, comme autre source potentielle de tensions, rapporte Outsports.

Malgré cela, les drapeaux arc-en-ciel demeurent au centre de l’attention médiatique en raison de la portée symbolique du « Pride Match » prévu à Seattle.

Et pour plusieurs amateurs LGBTQ+, cette visibilité est presque aussi importante que le match lui-même.

Le sport, la politique et l’identité se croisent encore

La Coupe du monde 2026 est présentée comme un événement moderne, inclusif et international organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. C’est précisément pour cette raison que plusieurs observateurs surveillent de près la réponse que donnera la FIFA au cours des prochaines semaines.

Car même si aucune restriction officielle n’est finalement imposée, cette controverse démontre déjà à quel point le sport, la politique, l’identité et la visibilité queer continuent de s’entrechoquer sur l’une des plus grandes scènes médiatiques de la planète.