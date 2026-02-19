Hilary Knight et Brittany Bowe se fiancent aux Jeux olympiques

Certaines athlètes quittent les Jeux olympiques avec une médaille. Hilary Knight et Brittany Bowe repartiront de Milan-Cortina 2026 avec une bague au doigt. La capitaine de l’équipe américaine de hockey sur glace, Hilary Knight, et la patineuse de vitesse Brittany Bowe, toutes deux membres d’Équipe USA, ont annoncé leurs fiançailles mercredi matin par le biais d’une vidéo publiée sur Instagram.

« Les Jeux olympiques nous ont réunies. Ceux-ci nous ont rendues éternelles », a écrit Knight en légende d’une séquence montrant sa demande en mariage. On y voit l’attaquante s’agenouiller sur la glace avant que Bowe, émue, accepte sa proposition et lui saute dans les bras.

Les félicitations ont afflué dans les minutes suivant la publication. Le médaillé olympique Adam Rippon a exprimé son enthousiasme dans les commentaires, saluant au passage l’authenticité du moment.

Une histoire née aux Jeux

Selon des médias américains, Knight et Bowe se sont rencontrées aux Jeux de PyeongChang en 2018. Leur relation aurait débuté pendant les Jeux de Beijing en 2022. Milan-Cortina 2026 marque respectivement la cinquième participation olympique de Knight et la quatrième de Bowe — deux athlètes déjà décorées sur la scène internationale.

Les deux sportives ont indiqué que cette édition des Jeux devrait être leur dernière participation olympique.

Elles deviennent ainsi la deuxième et la troisième membres de ce que certains appellent « Team LGBTQ » — un terme informel désignant les athlètes ouvertement LGBTQ+ présents aux Jeux — à annoncer des fiançailles pendant la compétition en Italie. Plus tôt, la skieuse médaillée d’or Breezy Johnson avait également annoncé son engagement, son partenaire l’ayant demandée en mariage à l’issue d’une épreuve.

À Milan, l’esprit olympique s’est donc décliné aussi sous le signe de l’amour.