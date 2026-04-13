David Geffen règle son divorce avec son ex-mari

Le magnat du divertissement David Geffen a finalement réglé son divorce avec son ex-mari, le mannequin Donovan Michaels, mettant un terme à une séparation aussi médiatisée que controversée. Selon des documents judiciaires, le dossier est désormais classé comme « non contesté », signe que les deux parties ont trouvé un terrain d’entente.

Âgé de 83 ans, le milliardaire américain, figure incontournable de l’industrie culturelle, avait entamé une relation avec Michaels, 33 ans, il y a environ sept ans. Le couple s’était marié en mai 2023, sans contrat prénuptial. Moins de deux ans plus tard, en mai 2025, Geffen déposait une demande de divorce, invoquant des « différends irréconciliables ».

Si les modalités précises de l’entente n’ont pas été rendues publiques, les documents judiciaires indiquent que les enjeux financiers — notamment la pension alimentaire, le partage des biens et les frais juridiques — ont été réglés, même si les deux hommes étaient déjà légalement célibataires depuis novembre dernier.

Une rupture qui s’est envenimée

La séparation a toutefois pris une tournure beaucoup plus conflictuelle au milieu de l’année 2025. Deux mois après la demande de divorce, Donovan Michaels — également connu sous le nom de David Armstrong — a intenté une poursuite contre Geffen.

Dans sa plainte, il formulait de graves allégations, évoquant notamment des comportements de contrôle et d’exploitation, ainsi que les circonstances de leur première rencontre. Michaels affirmait avoir rencontré Geffen en 2016 sur un site de type « sugar daddy », qu’il décrivait comme un espace « où des hommes comme Geffen magasinent des personnes vulnérables ».

Le document judiciaire mentionnait également un paiement allégué de 10 000 dollars lors de leur première nuit ensemble.

Cette poursuite a finalement été retirée en octobre 2025, à la demande de Michaels, sans préjudice — ce qui signifie qu’elle pourrait, en théorie, être redéposée ultérieurement.

Une fortune colossale en toile de fond

La question financière a évidemment occupé une place centrale dans ce divorce. La fortune de David Geffen est estimée à environ 9 milliards de dollars américains. Au cours du litige, il aurait proposé de verser une pension alimentaire de 50 000 dollars par mois pendant un an à son ex-conjoint.

Il aurait également affirmé avoir déjà versé 200 000 dollars à Michaels depuis leur séparation, tout en assumant un loyer mensuel de 15 000 dollars.

Une figure majeure — et ouvertement gaie — de l’industrie culturelle

David Geffen n’est pas un inconnu. Cofondateur d’Asylum Records et de Geffen Records, il a contribué à lancer la carrière de nombreux artistes majeurs avant de co-fonder DreamWorks SKG aux côtés de Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg.

Philanthrope influent, son nom est associé à plusieurs institutions culturelles de premier plan. Il a également marqué l’histoire en faisant son coming out publiquement au début des années 1990, devenant l’une des premières figures ouvertement gaies à s’imposer dans les hautes sphères du monde des affaires aux États-Unis.

Une affaire révélatrice

Au-delà des aspects personnels et financiers, cette affaire met en lumière les dynamiques complexes qui peuvent entourer les relations marquées par d’importants écarts d’âge, de pouvoir et de richesse — y compris au sein de couples LGBTQ+.

Si le règlement met officiellement fin à la procédure judiciaire, plusieurs zones d’ombre subsistent. Et comme souvent dans ce type de dossiers très médiatisés, les répercussions, tant personnelles que publiques, pourraient continuer de se faire sentir.