Corps accords, les mouvements du vivant selon Atalante

Jusqu’au 26 juin, la galerie La Ligne Verte accueille Corps accords, une exposition de l’artiste montréalais François Hudon, mieux connu sous le nom d’Atalante. Peintre et dessinateur formé en arts plastiques à l’UQAM, où il a obtenu son baccalauréat en 1986, l’artiste développe depuis plusieurs décennies une pratique profondément ancrée dans le dessin d’observation.

Inspiré autant par la nature que par la figure humaine, Atalante place aujourd’hui le modèle vivant au cœur de sa démarche artistique. Ses œuvres, réalisées à l’encre noire et à l’aquarelle sur papier chinois marouflé sur toile, explorent le mouvement du corps dans l’espace et le temps.

Travaillant d’après modèle, l’artiste superpose une multitude de poses dans une même composition, créant des images fluides, presque chorégraphiques, où les silhouettes semblent se transformer sous les yeux du spectateur. À travers ces corps imbriqués et mouvants, Corps accords propose une réflexion sensible sur la présence, le geste et la trace laissée par le vivant. Une exposition à découvrir pour la finesse de son trait autant que pour la poésie qui se dégage de ces figures en perpétuel mouvement.

INFOS | Corps accords, exposition d’Atalante, jusqu’au 26 juin à La Ligne Verte,

2531, rue Ontario Est, à Montréal (angle Iberville / métro Frontenac).

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