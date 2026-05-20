Mercredi, 20 mai 2026
• • •
    Publicité
    AccueilCultureExpositions
    Expositions

    Corps accords, les mouvements du vivant selon Atalante

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    0

    Jusqu’au 26 juin, la galerie La Ligne Verte accueille Corps accords, une exposition de l’artiste montréalais François Hudon, mieux connu sous le nom d’Atalante. Peintre et dessinateur formé en arts plastiques à l’UQAM, où il a obtenu son baccalauréat en 1986, l’artiste développe depuis plusieurs décennies une pratique profondément ancrée dans le dessin d’observation.

    Inspiré autant par la nature que par la figure humaine, Atalante place aujourd’hui le modèle vivant au cœur de sa démarche artistique. Ses œuvres, réalisées à l’encre noire et à l’aquarelle sur papier chinois marouflé sur toile, explorent le mouvement du corps dans l’espace et le temps.

    Travaillant d’après modèle, l’artiste superpose une multitude de poses dans une même composition, créant des images fluides, presque chorégraphiques, où les silhouettes semblent se transformer sous les yeux du spectateur. À travers ces corps imbriqués et mouvants, Corps accords propose une réflexion sensible sur la présence, le geste et la trace laissée par le vivant. Une exposition à découvrir pour la finesse de son trait autant que pour la poésie qui se dégage de ces figures en perpétuel mouvement.

    INFOS |  Corps accords, exposition d’Atalante, jusqu’au 26 juin à La Ligne Verte,
    2531, rue Ontario Est, à Montréal (angle Iberville / métro Frontenac).
    https://atalanteart.com

    Facebook : ArtAtalante et AtalanteArt Instagram : @atalante.art

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    La Chine sur nos routes

    Sous le soleil de Benjamin