L’ultime reine étoilée de Canada’s Drag Race All Stars est…

D’innombrables surprises attendaient les fans de Canada’s Drag Race durant la finale de la première saison All Stars de la franchise. Attention : divulgâcheurs à venir!

Les juges de la finale : Jimbo, Brooke Lynn Hytes, Priyanka

Lors du sixième épisode, on a eu droit à l’ultime confrontation entre les finalistes : Sami Landri qui n’a jamais fini dans le bas du classement, Nearah Nuff la sous-estimée, Aurora Matrix qui a remporté les honneurs trois fois et Jada Shada Hudson qui n’a pas conscience de son talent d’humoriste en affirmant être la look queen de la saison.

ÉLÉGANCE ROYALE

Dans un défilé dont la catégorie était « Coronation eleganza », on a d’abord vu les reines éliminées.

Jackie Cox était spectaculaire dans son hommage aux femmes iraniennes qui se battent pour leurs droits.

Pythia mérite un prix spécial pour sa robe monument à trois têtes en honneur de la Grèce ancienne.

Juice Boxx avait enfin un look à la hauteur de ses collègues.

Makayla se faisait avaler par le tissu, alors que Tiffany Ann Co avait tout d’une reine vietnamienne.

Peu après, les finalistes ont fait leur entrée. Jada a ouvert le bal avec un autre look imposant de reine guerrière. Si on salue son amour du drag et de la grandiloquence, on doit dire qu’on ne savait pas où regarder et qu’elle n’a pas encore appris à faire le tri de ses idées.

Nearah avait l’air d’une rose post-éclosion avec sa chevelure rappelant l’univers du flamenco. Magnifique!

Avec sa robe léopard funky, Sami a fièrement présenté les couleurs de l’Acadie dans le reste de son costume. Le résultat était mignon, mais pas impressionnant.

Aurora était spectaculaire avec sa robe traditionnelle chinoise qui lui donnait des airs d’impératrice du monde.

RÉUNION DES REINES

Dans la portion jasette de la grande finale, les reines ont discuté du Golden Beaver pour lequel tout le monde votait cette saison et de la joute sociale qui prenait une nouvelle dimension.

Sami et Jada ont abordé le fait qu’elles ont toujours voté dans le même sens, même si elles viennent de parcours de vie et de cultures drag aux antipodes.

Juice Boxx a réitéré l’importance pour elle de ne pas être éliminée la première à nouveau, avant d’avouer qu’elle a dû se parler en voyant d’anciennes collègues de sa saison initiale, Priyanka et Jimbo, agir à titre de juges devant elle. Puis, elle est repartie avec le titre de Miss Congeniality et 10 000$.

PLAIDOYER FINAL

Nearah a déclaré qu’elle devrait gagner pour confirmer son talent et son travail acharné. Jada a dit qu’elle le méritait parce qu’elle devenait vieille. Aurora a évoqué son désir d’être un modèle de reine asiatique. Et Sam a parlé de son désir de créer des liens et du plaisir à une époque teintée par la division.

EN EXTRA

Les cinq reines éliminées ont été invitées à un lipsync de groupe durant lequel les juges interrompaient leur perfomance une à la fois durant la chanson The Queendom (JROB remix, par RuPaul). Juice a été éliminée la première, suivie de Pythia, Jackie et Tiffany, laissant ainsi les honneurs à Makayla.

PLACE À LA FINALE

Puisque Sami a gagné la 1re ronde lors des intenses demi-finales, elle a été invitée à choisir la chanson du premier lipsync : Man I feel like a woman ou Cut to the feeling.

L’Acadienne a opté pour l’univers de Shania. De son côté, Aurora a décidé d’affronter Sami, laissant ainsi le succès de Carly Rae Jepsen à Jada et Nearah.

1re fj,,

Si Sami nous a offert son charisme et sa drôlerie, Aurora réunissait sex-appeal, fluidité et personnalité. Vers la fin, on a senti la dame Matrix plus énergique, alors que Sami proposait des mouvements plus répétitifs. Résultat : Aurora l’a emporté.

2e lipsync

Même si on salivait déjà à l’idée d’une confrontation finale entre Aurora et Nearah, on devait d’abord laisser l’Albertaine affronter Jada.

Nearah a opté pour la joie et la fluidité, pendant que Jada prenait la voie de la sur-expressivité, avant de continuer dans la détermination joviale. Inévitablement, Nearah a pris le dessus, totalement hypnotisante. Les juges l’ont envoyée dans le dernier combat.

Lipsync final

Difficile d’analyser la bataille finale sur la chanson Perfect Celebrity (Lady Gaga) autrement qu’en mentionnant que Nearah et Aurora sont excellentes sur tous les plans du lipsync, mais qu’on a senti un peu plus de folie et de variété de mouvements du côté d’Aurora.

Notre instinct était bon, puisque Aurora Matrix fut sacrée grande gagnante! Félicitations!