Florence+ The Machine et l’extase musicale de la danse

Florence + the Machine s’apprête à entreprendre sa tournée Dance Fever, à partir du 2 septembre à la Place Bell de Laval pour faire connaître son nouvel opus. Arlo Parks assurera la première partie du concert de la Place Bell. Qui marquera le début de sa tournée nord-américaine.



Cette nouvelle tournée est l’occasion pour Florence + The Machine de présenter devant public son nouvel opus. Après Lungs en 2009, Ceremonials en 2011, How Big, How Blue, How Beautiful en 2015 et High as Hope en 2018, l’artiste anglaise nous revient avec Dance Fever. Ce nouvel et 5e album studio de Florence + The Machine, tout en restant fidèle au style d’écriture et musicale de la chanteuse et du groupe dévoile les sentiments intimes de l’artiste sur ses relations avec la scène, la féminité et son rapport au genre dans la musique.

Florence pose ses questions, lorsqu’elle est témoin de la terreur et de l’absurdité, s’émerveillant de sa propre capacité à s’en sortir.

Dance Fever a été enregistré à Londres durant la pandémie, en attendant la réouverture du monde. Le disque évoque ce dont Florence s’est le plus ennuyé durant le confinement — les clubs, danser lors des festivals, être dans le feu de l’action, les rassemblements — et l’espoir des réunions à venir.

Juste avant la pandémie, Florence a développé une fascination pour la chorémanie, un phénomène datant de la Renaissance où des groupes de personnes — parfois des milliers — dansaient de façon déchaînée, jusqu’à l’épuisement, l’évanouissement ou même la mort. Cette image a marqué Florence, qui avait effectué des tournées sans arrêt pendant plus d’une décennie. Dans le contexte du confinement, cela semblait être un présage.

Le concept de la danse et de la chorémanie est demeuré au centre du processus créatif de Florence alors qu’elle expérimentait avec la danse — une discipline vers laquelle elle s’est tournée lors des débuts de sa sobriété — tout en repensant aux éléments folkloriques de la panique morale du Moyen-Âge. Durant les récentes périodes de confinement, la danse offrait un défoulement, un regain d’énergie, et un point de vue plus chorégraphique sur la musique.

Armée comme toujours d’un calepin rempli de poèmes et d’idées, Florence est arrivée à New York en mars 2020 pour entamer l’enregistrement de son prochain album lorsque la COVID-19 l’a forcée à retourner à Londres. Confinée chez elle, elle a vu les chansons se métamorphoser, avec des échos de la danse, du folk, d’Iggy Pop dans les années 70, de pièces folk exprimant un désir de retourner sur la route dans l’esprit de Lucinda Williams ou Emmylou Harris, et plus encore.

Le résultat est ce que Florence décrit comme « Nick Cave dans un club ». Au niveau des paroles, elle s’est inspirée des héroïnes tragiques de l’art préraphaélite, de la littérature gothique de Carmen Maria Machado et Julia Armfield, ainsi que du cinéma d’horreur folklorique à la The Wicker Man, The Witch ou Midsommar.

Dance Fever est un album où Florence est au sommet de sa forme, avec une connaissance complète de qui elle est, tout en se moquant gentiment de sa propre image, et en jouant avec les notions d’identité, de masculinité et de féminité, de rédemption et de célébration.

FREE

MY LOVE

HEAVEN IS HERE

KING



Notez aussi que le show sera ouvert par Arlo Parks, et 1$ sera reversé à l’association caritative Choose Love pour chaque billet acheté. Choose Love vient en aide aux réfugiés par tous les moyens en leur pouvoir, comme des bateaux de sauvetages, de la nourriture ou même du conseil juridique. Leur travail a déjà permis d’aider 1,8 millions de personnes et 250 organisations à travers le monde.



INFOS | Dance Fever de FLORENCE + THE MACHINE, le vendredi 2 septembre à la Place Bell de Laval. Billets en vente : www.evenko.ca

Visitez florenceandthemachine.net pour avoir plus d’informations sur la tournée ou les albums de FLORENCE + THE MACHINE.