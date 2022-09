Sylvie DesGroseillers en prestation spéciale au Black & Blue

Dans le cadre l’événement principal du Festival Black & Blue 2022 le dimanche 9 octobre toute la nuit à la TOHU, on avient d’apprendre la participation spéciale de la chanteuse renommée Sylvie DesGroseillers. Cette artiste exceptionnelle présentera pour la première fois deux nouvelles chansons inédites (une en français et une autre en anglais) : Laisse-Toi Aller et Fix Your Crown.

La carrière professionnelle de Sylvie DesGroseillers a débuté en 1998. Elle chante le Gospel, le Blues, le Pop, le Rock ou le Jazz. Sa capacité à s’adapter à toutes les demandes font d’elle une artiste caméléon recherchée et appréciée. Elle a déjà trois albums à son actif : Sylvie DesGroseilliers, Ensemble et Women of Soul qui est un hommage aux chanteuses noires des 100 dernières années. Elle travaille présentement sur son premier projet de chansons originales, « The Crown Project », qui se veut un album positif et qui fera danser la planète comme elle seule sait le faire.

C’est sous le thème « Black & Blue 360° » que sera présenté cet événement principal pour la toute première fois à la TOHU, la Cité des arts du cirque de Montréal, le dimanche 9 octobre, de 22h à 8h le lundi matin. On y propose un concept circulaire pluridisciplinaire avec une scène centrale dans une salle immersive 360° sur musique électronique de DJs invités et multiples performances, sous la direction artistique de Louis Guillemette.

Le talent montréalais à l’honneur !

En 2022, la Fondation BBCM a exprimé depuis plusieurs mois sa fierté de favoriser et d’appuyer les talents locaux et de mettre de l’avant un concept d’événement original qui saura plaire à une vaste clientèle d’habitués et de nouveaux adeptes. La participation de Sylvie DesGroseillers vient encore renforcer cette volonté.

Voici les neuf (9) DJs renommés montréalais qui performeront lors de l’événement principal à la TOHU en ordre de présentation lors de la soirée : DJ Lady McCoy, DJ Stéfane Lippé et DJ Ian Key en duo, DJ Maus (of Waxx), DJ Alain Jackinsky, DJ Stephan Grondin, DJ Luc Raymond et DJs St-Denis (duo des DJs Alain Vinet & Steve Aries).

De plus, pendant la nuit à la TOHU, les six spectacles de type « HOUSE » proposant une célébration à travers un voyage expressif avec de nombreux artistes « indisciplinaires » et interdisciplinaires haut en couleurs porteront sur les thèmes suivants : House of Club Kids / Queer ; House of Drag Queens / Kings / Trans ; House of Circus ; House of Burlesque / Boylesque ; House Of Dance ; House of Twinks & Daddies.

Billetterie

On peut se procurer les passes Festival Week-end VIP et les passes Festival VIP, le billet combo pour les trois soirées majeures (Événement principal LA TOHU, Bal en Cuir au Lion d’or et District Party au Club Soda), de même que les billets individuels pour Black & Blue 360° à la TOHU (régulier et VIP) sur www.bbcm.org et les individuels de l’événement principal sont également disponibles dans les commerces suivants du village gai (sans frais de billetterie) : Armada par The Men’s Room, Sauna G.I. Joe, et Bonbarbier.