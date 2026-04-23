LUC-JEAN électrise L’Amour en multiples déclinaisons

Dans un nouvel élan créatif, l’auteur-compositeur-interprète LUC-JEAN revient avec un projet profondément personnel : une relecture éclatée de L’Amour…, l’une de ses œuvres originales dont il est le plus fier depuis ses débuts. Mais c’est aussi par l’image qu’il entend marquer les esprits avec un vidéoclip, actuellement en production, qui promet un univers visuel riche et inclusif.

Le lancement officiel est prévu le 17 mai prochain, en résonance avec la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Un choix loin d’être anodin pour l’artiste, qui inscrit sa démarche dans une volonté affirmée de célébrer la diversité des identités et des orientations. Réalisé par Pascal Dubuc (Productions D12), le projet rassemble une équipe artistique solide, alliant les chorégraphies de Marie Deslongchamps, aux maquillages d’Audrey Toulouse, et à la scénographie d’Éric Charest. Le résultat s’annonce à la hauteur de l’intention : un arc-en-ciel de couleurs et d’humains.

Initialement parue en 1999, sur son premier album Pour en finir avec l’Amour…, la pièce renait depuis sous plusieurs formes, dont l’énergique Vicious House Mix, façonné il y a déjà 25 ans, avec la complicité des figures emblématiques du nightlife montréalais, les DJ Mark Anthony et Alain Vinet. À ces nouvelles textures se sont ajoutées des déclinaisons Drum’n Bass et Groove Radio Edit, puis Original Blues 95’ réalisées par l’arrangeur et multi-instrumentiste, complice et ami des premières heures, Jean-Sébastien (Tibasse) Fournier. Parallèlement, LUC-JEAN poursuit son dialogue avec le public à travers son MUSIQUIEL mensuel, et plusieurs autres projets.

L’artiste invite aussi son public à jouer un rôle actif dans la diffusion de son œuvre : Écoutes, abonnements, partages; autant de gestes simples qui contribuent à faire rayonner sa démarche indépendante et résolument authentique. D’ailleurs, son humble hommage à De la main gauche – œuvre culte – de Danielle Messia, continue de circuler sur les plateformes numériques, accompagnée d’un vidéoclip qui cumule déjà des milliers de vues depuis sa sortie. Avec ce retour audacieux, LUC-JEAN ne se contente pas de revisiter son répertoire. Il propose une expérience, un geste artistique engagé et rassembleur, porté par une conviction essentielle : L’Amour…, sous toutes ses formes, mérite d’être entendu, vu et célébré.

INFOS | Retrouvez Luc-Jean sur son site Internet officiel

https://www.luc-jean.com

https://luc-jean.bandcamp.com

https://musiqc.ca/artistes

https://www.youtube.com