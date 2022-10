Aborder la langue, l’intimité et la société dans un projet novateur de théâtre musical

Quasar quatuor de saxophones s’associe au compositeur de renommée internationale Thierry Tidrow pour un projet hors de l’ordinaire : Entre Nous, une œuvre de théâtre musical pour 4 saxophonistes et 4 acteurs·trices, sera présentée pour la première fois le 5 novembre prochain dans l’Espace Orange de l’Édifice Wilder en collaboration avec Le Vivier.



Pour l’occasion, Quasar s’entoure d’une équipe de comédien·ne·s talentueux·ses (Marc Béland, Tracy Marcelin, Lili Morin-Prévost et Nicolas Dionne-Simard) ainsi que de sa fidèle équipe de conception pour donner vie à ce projet d’envergure, qui sera le sujet du troisième et dernier volet du triptyque de films d’arts de Quasar consacrés à des créations de compositeur·trice·s canadien·ne·s (le premier étant Ode au métal de Sonia Paço-Rocchia et le second, Chaleurs de Walter Boudreau).

Passionné par la musique de son temps, le quatuor de saxophones Quasar se consacre à la création et à la promotion de la musique contemporaine. Musique instrumentale, improvisation, électronique, il est de toutes les aventures. Depuis sa fondation en 1994, l’ensemble contribue d’une manière exceptionnelle à l’essor de la musique québécoise et compte également à son actif plusieurs créations d’œuvres étrangères.

Thierry Tidrow est un compositeur émérite franco-ontarien qui est actuellement en-résidence à l’opéra de Dortmund en Allemagne. Il a étudié la composition, le chant baroque et la théorie musicale à l’Université McGill et détient une maitrise du Conservatorium van Amsterdam (Prof. Richard Ayres) ainsi qu’un diplôme “Advanced Studies” de la Hochschule für Musik Freiburg. Thierry a produit plusieurs œuvres théâtrales, dont huit opéras et une collaboration avec la poétesse Natasha Kanapé Fontaine.



« La pièce se pose plusieurs questions sur la société et sur le Nous, exclusif et inclusif. Ayant été moi-même toujours linguistiquement exclu – un Frenchie à Ottawa, pas un vrai francophone à Montréal, un étranger en Allemagne – et étant queer, explorer l’inclusion et l’exclusion m’intéresse sur un plan très personnel. L’art, pour moi, c’est aussi rentrer dans ses traumas pis mettre le doigt là où ça fait mal » – Thierry Tidrow



Entre Nous prend la forme d’une enquête sur notre société, à la fois sur un plan intime et global, en explorant ce que nous révèle et camoufle notre langue sur notre passé, nos valeurs, nos pertes, nos traumas, nos préjugés, et notre besoin impératif d’appartenir et de rire. Dans sa forme, l’œuvre elle-même se questionne sur les genres qu’elle aborde pour tenter de redéfinir l’idée de la transdisciplinarité dans un contexte numérique et post-pandémique.

INFOS | Entre Nous – Théâtre musical pour quatre saxophonistes et quatre acteurs sera créé le 5 novembre prochain à 16h et à 21h dans l’Espace Orange de l’Édifice Wilder, en co-diffusion avec Le Vivier.

Billets à partir de 23$, en vente sur levivier.ca

Musique et livret : Thierry Tidrow

Mise en scène : Maxime Genois

Acteur·trice·s : Marc Béland, Tracy Marcelin, Lili Morin-Prévost et Nicolas Dionne-Simard

Conception d’éclairages : Flavie Lemée

Scénographie : Marianne Lonergan

Captation / direction photo : Xavier Madore

Sonorisation : Guillaume Barrette

Quasar quatuor de saxophones : Marie-Chantal Leclair, Mathieu Leclair, André Leroux et Jean-Marc Bouchard

Direction musicale : Cristian Gort