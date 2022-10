Pause festive dans un tout nouveau quartier, façon taqueria mexicaine

Reconnu pour ses aménagements intérieurs uniques dans le secteur commercial, Atelier Zébulon Perron vient de signer Pancho, un nouveau restaurant imaginé pour l’hôtel Hilton Garden Inn & Homewood Suites Montreal Midtown, élément central du tout nouveau quartier Westbury à Montréal. Ce complexe hôtelier de 290 chambres fait partie d’un ambitieux projet de développement urbain qui comprend quatre tours de condos résidentiels, une tour de bureaux, des espaces commerciaux ainsi qu’un parc central. L’équipe d’Atelier Zébulon Perron s’est inspirée des taquerias mexicaines pour la conception de ce nouveau projet de restaurant.



« C’est le fruit d’une véritable démarche de collaboration entre le propriétaire, le gestionnaire du restaurant et nous », explique Zébulon Perron, directeur créatif et fondateur de l’Atelier qui porte son nom. « Nous avons travaillé ensemble à développer un concept qui correspond à l’atmosphère du tout nouveau quartier et qui s’intègre parfaitement au quotidien et au style de vie des résidents. »



Au cœur d’un nouveau quartier

L’Atelier a pris soin de créer une ambiance vibrante pour répondre aux besoins de l’hôtel, qui bénéficierait également aux résidents du secteur et au public en général. Dès le départ, l’équipe a abordé le restaurant comme un élément central de vie de quartier, tout en veillant à favoriser les transitions entre les différentes fonctionnalités de l’espace : du café du matin, aux repas plus formels du soir en passant par les lunchs décontractés le midi. Une vaste fenestration du sol au plafond permet d’ouvrir complètement l’espace sur la terrasse extérieure, contribuant à étendre la portée de l’ambiance au-delà des limites de l’hôtel et favorisant l’esprit de vie de quartier.



« Nous avons mis l’accent sur la variété des expériences afin de rendre le lieu très dynamique », poursuit Zébulon Perron. « Nous voulions concevoir un espace qui ferait partie intégrante du tissu social du quartier, un lieu où les gens puissent se rassembler pour prendre un verre ou manger. » Une expérience conviviale et immersive Pour le design de Pancho, le plaisir était au cœur de l’intention, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Un terrazzo développé sur mesure se déploie sur l’ensemble du bar et du sol environnant de la relativement petite salle, et s’articule autour d’une cuisine centrale ouverte. L’agencement de places assises tout autour du cœur de l’action du restaurant et du bar a été pensé pour engager les convives dans une expérience dynamique et stimulante.

Crédit photo : Jean-Sébastien Senécal



Pour agrémenter la vocation festive et conviviale du projet, Pancho propose également plusieurs ambiances au sein de l’espace. La variété des types d’assises autour de la cuisine, au bar et en terrasse, permet de façonner des sous-espaces qui s’articulent pour former un ensemble dynamique. « D’entrée de jeu, notre intention était de générer de l’action autour du bar et de la cuisine de façon à créer une sorte de danse captivante pour les personnes qui y assistent », souligne Zébulon Perron. « Quand nous concevons des espaces comme celui-ci, l’expérience-client est notre priorité : nous imaginons comment les clients seront absorbés et stimulés par l’atmosphère du lieu. »



Hommage à la tradition

L’esprit décontracté du restaurant Pancho se décline dans tous les détails, des lumières colorées de style guirlande au choix des matériaux comme le revêtement terrazzo du bar autour de la cuisine. L’une des composantes les plus marquantes de Pancho est la mise en valeur de la cuisine centrale par une imposante forme architecturale descendant du plafond. Cette structure audacieuse permet non seulement de dissimuler les éléments mécaniques de la cuisine, mais aussi de réduire l’espace à une échelle plus intime, le tout, éclairé par les suspensions tissées à la main et conçues par Amulette, une artiste locale montréalaise.



Sièges originaux, motifs colorés et murs de céramique orangés : l’approche conceptuelle post-moderne de Pancho est pensée pour capter l’essence, à la fois exubérante et décontractée, d’une taqueria mexicaine.



INFOS : LE RESTAURANT PANCHO 6939 boul. Decarie, Montréal (Québec) H3W 3E4

