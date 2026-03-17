Facebook envahi par de fausses publications accusant des célébrités d’homophobie

Depuis quelques semaines, de nombreux utilisateurs de Facebook voient défiler sur leur fil d’actualité une vague de publications affirmant que certaines célébrités seraient homophobes. Derrière ces contenus viraux : des images et citations générées par intelligence artificielle, conçues pour propager de la désinformation — souvent de manière efficace.

Des artistes largement reconnus pour leur soutien à la communauté LGBTQ+, comme Cher, Pink ou encore Mick Jagger, figurent parmi les principales cibles de ces publications trompeuses.

L’un des exemples les plus frappants montre une image truquée de Cher — pourtant alliée de longue date des communautés LGBTQ+ et dont l’enfant est un homme transgenre — posant aux côtés de Donald Trump, accompagnée d’une statue fictive la décrivant comme une « déesse de la pop ». Sur son véritable compte Facebook, la chanteuse affiche pourtant clairement son appui à la Fierté, avec la mention « PRIDE » encadrée de drapeaux arc-en-ciel.

Si plusieurs internautes identifient rapidement la supercherie, soulignant que la scène « n’aurait jamais pu se produire », d’autres semblent s’y laisser prendre. « Cher mérite ça. C’est la meilleure », a ainsi commenté une personne, prenant l’image au sérieux.

Des citations inventées et des récits fabriqués

D’autres publications vont encore plus loin, en attribuant à des vedettes comme Cher, Pink ou Pedro Pascal de fausses déclarations favorables à Donald Trump. On peut notamment lire :

« Donald Trump est un homme dur. Il peut être brusque, direct et sans filtre. Mais dans toute ma vie, personne ne s’est battu aussi fort pour l’âme de l’Amérique. »

Autre exemple : une publication affirmant que Mick Jagger ferait face à un boycottage après des propos homophobes supposés, selon lesquels « les enfants ne devraient pas être exposés à des dessins animés incluant des thèmes LGBTQ ». Là encore, ces affirmations ne sont basés sur aucun fait ni déclaration.

Ces contenus, bien que facilement vérifiables à l’aide d’une simple recherche en ligne, trouvent néanmoins un écho auprès de certains internautes. Dans les sections de commentaires, plusieurs messages reprennent ou valident ces propos, contribuant à amplifier des discours hostiles aux personnes LGBTQ+.

Désinformation ciblée et amplification algorithmique

Ces publications s’inscrivent dans un phénomène plus large mêlant mésinformation et désinformation. La première repose sur la diffusion involontaire d’informations erronées, tandis que la seconde correspond à la création délibérée de contenus faux dans le but de promouvoir une idéologie ou d’influencer l’opinion publique.

Dans ce cas-ci, les contenus semblent clairement orientés : ils visent à associer des figures populaires à des discours anti-LGBTQ+, souvent en phase avec certaines rhétoriques conservatrices.

Ce n’est pas la première fois que ce type de manipulation circule sur les réseaux sociaux. L’an dernier déjà, de fausses publications avaient attribué au chanteur Sam Smith des propos critiques envers les jumelles siamoises Abby et Brittany Hensel, détournant au passage les enjeux liés aux pronoms non genrés.

Un contexte propice à la prolifération

La propagation de ces contenus s’inscrit aussi dans un contexte de transformation des politiques de modération des plateformes. Après la réélection de Donald Trump, Meta — maison mère de Facebook, Instagram et Threads — a annoncé mettre fin à son programme de vérification des faits.

Son PDG, Mark Zuckerberg, a justifié cette décision en évoquant une « censure excessive ». Une position qui soulève des inquiétudes chez plusieurs observateurs, alors que les mécanismes de régulation des fausses informations s’affaiblissent.

Dans ce climat, les communautés marginalisées — dont les personnes LGBTQ+ — deviennent des cibles privilégiées de campagnes de désinformation. Celles-ci exploitent les biais algorithmiques et les dynamiques virales pour diffuser plus largement des messages polarisants.

Résultat : un environnement numérique où le vrai et le faux se confondent de plus en plus — et où la vigilance des utilisateurs devient essentielle.