Un goût pour la Vie /A Taste for Life avec Petula Claque

Mobilisant une sélection de restaurants à Montréal dans une initiative solidaire, la septième édition de l’événement « Un goût pour la Vie / A Taste for Life » se tiendra le mercredi 15 avril prochain. Lors de cette soirée, 25 % des recettes générées par des tablées de choix seront reversées à la Maison d’Hérelle, un organisme dédié à l’accompagnement et à l’hébergement des personnes atteintes du VIH/sida depuis plus de 35 ans maintenant. En soutien à cette cause, la drag queen Petula Claque, que l’on voit souvent sur les planches du Cabaret Mado, participera à l’animation cette année dans les restos afin d’y ajouter une ambiance festive.

Le 1er décembre 2024, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la Maison d’Hérelle fêtait son 35e anniversaire avec un bingo très festif au Cabaret Mado animé par Petula Claque, avec la présence de quelques personnalités, dont la comédienne Maude Guérin et le dramaturge Serge Boucher. Mais il n’y avait pas que des boules qui étaient tirées, il y avait aussi des moments touchants. « Il y a eu ce médecin qui est venu parler à un certain moment. Il a consacré sa vie au VIH et aux soins pour les personnes atteintes. Il est venu parler de la recherche scientifique, des avancées; il y a eu beaucoup d’évolution. J’ai trouvé que c’était très rassurant, cela donnait de l’espoir », souligne l’artiste drag.

Certain·e·s pourraient se contenter de faire le contrat d’animation, de prendre le cachet et d’en rester là. Mais Petula Claque a fait plus que cela. Elle s’est investie, est allée à la rencontre des gens de la Maison d’Hérelle, a visité les lieux en compagnie de Michèle Blanchard et a rencontré les résidents. « La Maison d’Hérelle, c’est un endroit chaleureux, c’est familial, il y a beaucoup de douceur », explique Petula Claque. «Mieux connaître l’importance du travail de la Maison maintenant, c’est une motivation de plus pour moi», ajoute Petula Claque.

« Cela donne une autre dimension à mon travail. Je sais que je le fais pour des gens atteints du VIH, des bénévoles et des employés de la Maison qui tentent de récolter des fonds. Il y a quelque chose de presque spirituel dans cette cause-là. Au-delà des sommes récoltées, c’est aussi une manière de parler de tout le travail si pertinent qu’ils accomplissent avec peu de moyens. »

« La Maison d’Hérelle, ce n’est pas une maison “figurative”, c’est une vraie maison, avec des gens qui y habitent et d’autres qui en prennent soin. Il y a des gens qui t’aident à obtenir ta résidence lorsque tu viens d’un pays où il n’y a pas de soins pour les personnes atteintes du VIH… Il y a une vraie prise en charge du début à la fin. C’est une maison importante pour la communauté, c’est pourquoi je me suis impliquée davantage. »

« Je parle souvent à Michèle. Je suis touchée de voir combien l’équipe de la Maison d’Hérelle travaille très, très fort dans le communautaire et aide vraiment des gens qui ont beaucoup de misère. À un niveau personnel, je me suis rendu compte que l’épidémie est globale : il y a là des Africains séropositifs venant de pays où le VIH est négligé par leurs États. On y prend soin aussi de gens avec des problèmes de santé mentale qui sont négligés par notre gouvernement ici. Ils aident également des personnes à remplir leur rapport d’impôts, ce qu’elles n’ont jamais fait de leur vie. C’est un système de soutien global où on prend en charge la personne au complet pour l’aider à s’en sortir. Il y a beaucoup de douceur dans tout ce qu’ils font, même s’ils travaillent tous très fort. C’est ce que j’appelle des “locomotives”, comme Michèle Blanchard, qui est très, très dédiée dans tout ce qu’elle fait », souligne Petula Claque. « Un goût pour la vie / A Taste for Life » sera le troisième événement avec la Maison d’Hérelle auquel Petula Claque est fière de s’associer. Comment se déroulera la soirée du 15 avril prochain? « Avec Michèle Blanchard et Manon Thériault également, on va former un petit groupe. On va visiter les restaurants durant la soirée et faire de l’animation », explique Petula Claque.

Cette année, « Un goût pour la vie / A Taste for Life », édition 2026, inclut les restaurants Les Cabotins, Toro Rosso, Labarake et, nouveauté cette année, Le Réservoir. Au programme : bonne table, ambiance festive, animation et un encan rempli de surprises — le tout pour soutenir un milieu de vie humain et inclusif pour les personnes vivant avec le VIH. À travers ses programmes d’hébergement, de soins et d’accompagnement, la Maison d’Hérelle œuvre quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, dans un contexte où l’accès au logement, l’isolement et la précarité demeurent des enjeux majeurs. « Un goût pour la vie 2026 » se veut à la fois un message d’espoir et un appel à la solidarité et à la compassion.

INFOS | « Un goût pour la vie / A Taste For Life », mercredi 15 avril 2026. Pour les inscriptions, visitez la page Facebook de la Maison d’Hérelle, appelez le 514-844-4874 ou réservez via https://www.eventbrite.ca