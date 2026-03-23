Leonid Radvinsky, propriétaire milliardaire d’OnlyFans, meurt à 43 ans

Leonid Radvinsky, propriétaire majoritaire de la plateforme par abonnement OnlyFans, est décédé le 20 mars, à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer, a confirmé l’entreprise basée à Londres dans une déclaration transmise lundi à Bloomberg.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Leo Radvinsky. Il s’est éteint paisiblement après un long combat contre la maladie », indique le communiqué. Sa famille a demandé le respect de sa vie privée en cette période difficile.

Fondée en 2016 par Tim Stokely, OnlyFans a pris un tournant décisif lorsque Radvinsky en a acquis une participation majoritaire en 2018. Sous sa direction, la plateforme est devenue un acteur incontournable du web, notamment dans le domaine du contenu pour adultes.

Sa popularité a explosé durant la pandémie de COVID-19, alors que de nombreux créateurs, privés de leurs activités habituelles, y ont trouvé une source de revenus alternative, à l’abri des restrictions imposées par d’autres réseaux sociaux.

Aujourd’hui, OnlyFans compte plus de quatre millions de créateurs inscrits. Bien que la plateforme soit largement associée au contenu explicite, elle a aussi attiré plusieurs personnalités connues, dont la rappeuse Cardi B et l’acteur Tyler Posey.

En 2021, l’entreprise avait brièvement annoncé son intention d’interdire le contenu sexuellement explicite sous la pression de partenaires financiers, avant de revenir sur sa décision moins d’une semaine plus tard, face à une vive réaction des utilisateurs.

Plusieurs créateurs ont depuis témoigné publiquement des revenus générés grâce à la plateforme. L’ancien candidat de The Great British Bake Off, John Whaite, révélait par exemple avoir gagné près de 200 000 livres en moins d’un an.

Leonid Radvinsky laisse derrière lui l’image d’un entrepreneur qui aura profondément transformé l’économie des créateurs numériques, en contribuant à redéfinir les modèles de monétisation en ligne.