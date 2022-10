Palazzo Pianca, un nouvel hôtel conçu comme un laboratoire sur l’hospitalité

Le Palazzo Pianca s’élève dans le centre historique de la Serenissima, entre le Église de santa maria de la Giglio et le grand Canal, à l’intérieur d’une demeure seigneuriale de XVIe siècle. Situé à proximité de lieux d’importance historique et culturelle tels que le Teatro La Fenice et Galerie dell ‘Accademia, le Palazzo Pianca repose sur la relation forte avec la ville, exprimée à travers des vues panoramiques et des aperçus urbains, tout en se proposant comme un laboratoire où l’on actualise en permanence la perception du rôle du design, et où l’on étudie les relations entre formes et fonctions.



Surnommé le Palazzo Pianca, ce projet d’hébergement boutique est situé près de l’emblématique place Saint-Marc et se veut une «usine à idées pour les styles de vie». On y explore comment le style et la fonction d’un objet, l’espace de vie temporaire interprète les exigences et les tendances du voyage et cde la vie d’aujourd’hui. Il s’agit d’un projet de recherche appliquée, que l’entreprise de mobilier et d’accessoire décoratifs Pianca voulait développer pour développer à un autre niveau le sens de l’hospitalité. Destiné à changer au fil du temps, ce centre de tendances pour l’hospitalité, qui allie éléments contemporains et patrimoniaux, testera et introduira en permanence de nouvelles solutions esthétiques et fonctionnelles.

Les chambres, aux ambiances confortables et accueillantes, ont été conçues pour donner la priorité au bien-être de chaque hôte. L’entreprise vénitienne est connue pour son mobilier et ses accessoires aux lignes épurées, ses combinaisons de textures et une élégance naturelle. Tous ces éléments s’expriment à travers l’ambiance de l’hôtel — de l’éclairage aux couleurs, vives ou neutres — s’inspirent de la palette typique des façades vénitiennes. Une telle attention aux détails marque une référence constante à la tradition de cette superbe ville.



De manière subtile, le Palazzo Pianca propose un mélange d’expériences émotionnelles et d’histoire, offrant des chambres et des suites au style éclectique rendues encore plus belles avec des meubles pianca. Les suites sont généreusement grandes et ouvertes, avec un salon et une chambre.

Et les autres chambres, bien que compactes, offrent un luxe et un confort accueillant, un espace bureau et un placard ouvert combinés aux tons chauds.



Pour le président de la société, Aldo Pianca, le Palazzo Pianca est plus qu’un simple hôtel, «c’est un défi pour nous que nous avons relevé avec une immense fierté et une envie de faire nos preuves». Au final, le bâtiment est une oasis de tranquillité au cœur de la ville. Il contient des espaces qui dépassent de loin le concept pur d’hospitalité, s’offrant comme un lieu qui explore toutes les formes de vie et de voyage d’aujourd’hui.



INFOS : PALAZZO PIANCA

Campiello Traghetto, 2475, 30124 Venezia VE, Italie

https://www.palazzopianca.com