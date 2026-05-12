Tourisme LGBTQ+ : où peut-on voyager en sécurité?

Planifier des vacances quand on fait partie de la communauté LGBTQ+ ne consiste pas seulement à choisir une belle plage ou un hôtel tendance. Pour de nombreux voyageurs et voyageuses queer, une autre question demeure essentielle : est-ce une destination sécuritaire? Car selon l’endroit où l’on voyage, tenir la main de son partenaire, afficher son identité de genre ou simplement exister ouvertement peut encore représenter un risque.

C’est précisément ce que tente de mesurer le Gay Travel Index à chaque année. Ce classement international évalue les pays selon leurs lois, leurs protections juridiques et le niveau d’acceptation sociale envers les personnes LGBTQ+. Et cette année encore, le palmarès révèle un monde profondément contrasté.

L’Islande demeure au sommet

Sans grande surprise, l’Islande conserve la première place du classement. Le pays est salué pour ses solides protections contre la discrimination, le mariage pour tous, ainsi qu’un très haut niveau d’acceptation sociale envers les personnes LGBTQ+. Mais au-delà des lois, c’est aussi l’atmosphère générale qui séduit les voyageurs queer. Entre les paysages volcaniques, le célèbre Blue Lagoon, les nuits blanches estivales et une scène LGBTQ+ dynamique à Reykjavik, l’Islande s’impose comme l’une des destinations les plus accueillantes au monde.

L’Europe domine largement le classement

L’Europe continue d’occuper une place dominante parmi les destinations les plus sécuritaires pour les voyageurs LGBTQ+.

Malte

Malte conserve une excellente position grâce à ses protections légales avancées et à une culture sociale particulièrement inclusive. Ses plages, ses villes historiques et ses célébrations de la Fierté attirent chaque année de nombreux touristes queer.

Espagne

Pionnière des droits LGBTQ+ en Europe, l’Espagne demeure une valeur sûre. Barcelone, Madrid et les stations balnéaires méditerranéennes offrent une visibilité queer très forte et une vie culturelle particulièrement vibrante.

Allemagne

L’Allemagne poursuit sa progression dans le classement grâce à ses protections légales et à sa scène LGBTQ+ très active. Berlin reste l’une des capitales queer les plus emblématiques du monde, notamment pour sa vie nocturne et son climat d’ouverture.

Portugal

Le Portugal confirme aussi sa popularité auprès des voyageurs LGBTQ+, notamment grâce à Lisbonne et Porto. Mariage égalitaire, protections contre la discrimination et ambiance détendue en font une destination de plus en plus recherchée.

Belgique, Suède et Pays-Bas

La Belgique, la Suède et les Pays-Bas demeurent également parmi les pays les plus inclusifs, combinant protections juridiques solides et forte acceptation sociale.Amsterdam conserve d’ailleurs son statut historique de destination queer incontournable.

Le Canada reste bien classé… mais certains signaux inquiètent

Le Canada figure encore parmi les dix destinations les plus accueillantes pour les personnes LGBTQ+. Toronto, Montréal et Vancouver continuent d’attirer des visiteurs du monde entier grâce à leurs quartiers queer, leurs festivals de la Fierté et leur réputation d’ouverture.

Mais le rapport souligne également une tendance plus nuancée : dans certains pays pourtant très progressistes sur le plan légal — dont le Canada — l’acceptation sociale semble parfois montrer des signes de recul ou de polarisation. Autrement dit, même lorsque les droits existent sur papier, le climat social peut évoluer différemment.

Des pays en forte progression

Le classement 2026 met aussi en lumière certaines avancées importantes ailleurs dans le monde.

Pologne

La Pologne réalise l’une des plus fortes progressions, passant de la 118e à la 59e position. Cette amélioration serait liée à certains changements juridiques et à une meilleure acceptation sociale, particulièrement concernant les personnes trans.

Népal

Le Népal grimpe également dans le classement grâce à une plus grande tolérance envers les voyageurs queer et à la reconnaissance accrue des droits des personnes transgenres, notamment par l’autodétermination de genre.

Les destinations les plus dangereuses

À l’opposé, plusieurs pays demeurent extrêmement dangereux pour les personnes LGBTQ+.

Yémen

Le Yémen arrive au bas du classement. Les relations entre personnes de même sexe y sont criminalisées et peuvent entraîner des peines extrêmement sévères, incluant la peine de mort.

Afghanistan, Arabie saoudite et Iran

L’Afghanistan, l’Arabie saoudite et l’Iran figurent également parmi les pays les plus hostiles envers les personnes queer.

Dans ces États, l’homosexualité demeure illégale, les sanctions sont sévères et aucune protection juridique n’existe pour les communautés LGBTQ+.

Les États-Unis : un pays profondément divisé

Le rapport souligne aussi les divisions croissantes aux États-Unis.

Si certains États progressistes comme New York ou Rhode Island continuent d’élargir les protections LGBTQ+, tandis que des États conservateurs comme le Tennessee ou l’Idaho multiplient les restrictions, particulièrement envers les personnes trans. Selon plusieurs analystes, traverser une simple frontière d’État peut parfois transformer radicalement l’expérience d’un voyageur queer : d’un environnement sécuritaire à un climat beaucoup plus hostile. On comprends alors l’inconfort de nombreux canadien-ne-s LGBTQ+ à voyager aux États-Unis en ce moment.

Entre lois et réalité sociale

L’un des constats les plus frappants du Gay Travel Index 2026 concerne le fossé grandissant entre les avancées juridiques et l’acceptation sociale réelle. Plusieurs pays adoptent de nouvelles protections légales pour les personnes LGBTQ+, mais font parallèlement face à une montée des discours conservateurs, anti-trans ou anti-queer dans l’espace public.

Ce paradoxe crée une situation complexe : l’égalité juridique progresse, mais le sentiment de sécurité sociale n’évolue pas toujours au même rythme.

Pour les voyageurs et voyageuses queer, il ne s’agit pas uniquement de choisir une destination agréable, mais aussi de savoir où il est possible de vivre ses vacances librement, sans devoir cacher son identité ou craindre certaines réactions.

Parce qu’en 2026, voyager LGBTQ+ demeure encore, dans plusieurs régions du monde, une question de liberté… mais aussi de sécurité.