Atelier du Corps, l’art de sculpter l’identité

Depuis plus d’une décennie, le Dr Alexis Laungani accompagne les personnes trans et non binaires dans leur parcours d’affirmation de genre, en alliant expertise chirurgicale, sens artistique et profonde compréhension du corps. Spécialisé en gender affirming body contouring, il ouvre en février prochain Atelier du Corps, une clinique d’exception à Montréal où chirurgie, bien-être et innovation technologique se rencontrent pour redonner confiance et harmonie à chaque individu.

Vous avez commencé votre pratique en 2013. Qu’est-ce qui vous a amené à développer une expertise dans l’affirmation de genre ?

Dr Alexis Laungani : C’est d’abord la rencontre avec des patient.e.s trans qui m’a profondément marqué. J’ai réalisé à quel point la chirurgie pouvait jouer un rôle déterminant dans l’alignement entre identité et apparence. À l’époque, l’offre était limitée, souvent centrée sur les interventions génitales. J’ai voulu aller plus loin, en développant une approche complète — une manière d’accompagner les personnes dans la construction de leur corps, de la silhouette au regard, toujours avec respect et précision.

Qu’est-ce que le gender affirming body contouring ?

Dr Alexis Laungani : C’est une évolution majeure de la chirurgie plastique moderne. Le gender affirming body contouring ne se limite pas à une transformation anatomique : il s’agit de sculpter le corps pour qu’il exprime fidèlement l’identité de la personne.

Nous utilisons des technologies de pointe, comme le VASER, un système à ultrasons qui permet de réaliser une liposculpture haute définition, c’est-à-dire de redessiner les lignes musculaires et les volumes avec une précision exceptionnelle.

Nous combinons souvent cette approche au Quantum, une plateforme d’énergie radiofréquence de dernière génération qui raffermit la peau et améliore la texture. Ensemble, ces outils permettent des résultats naturels, harmonieux et durables.

Quels autres services proposez-vous pour cette patientèle ?

Dr Alexis Laungani : L’idée, c’est d’offrir un continuum de soins. Nous proposons :

• Une restauration capillaire complète, incluant des greffes de cheveux, de barbe ou de sourcils, grâce aux technologies les plus avancées.

• Une médecine esthétique inclusive, adaptée à chaque identité : harmonisation faciale, laser, soins de peau et traitement des cicatrices.

• Un accompagnement pré et postopératoire avec drainage lymphatique, oxygénothérapie hyperbare et protocoles de récupération accélérée.

Tout se fait dans un cadre sécuritaire et bienveillant, où chaque personne peut exprimer librement qui elle est.

Votre clinique, Atelier du Corps, ouvrira ses portes en février. Qu’est-ce qui rend cet endroit unique ?

Dr Alexis Laungani : Atelier du Corps a été conçu comme un lieu à part, à mi-chemin entre la clinique médicale et l’hôtel-boutique. Nous avons un bloc opératoire privé, des suites chirurgicales luxueuses permettant aux patient.e.s de se reposer sur place, et un étage entier consacré au bien-être — massages, soins de la peau, traitements au laser et hyperbares. L’architecture et le design s’inspirent des hôtels Aman et Edition, avec des matériaux nobles, une ambiance apaisante, et surtout une philosophie : le respect du corps, de l’identité et du rythme de chacun.e. C’est un lieu où l’on soigne, mais aussi où l’on se retrouve.

Quelle place occupe la technologie dans votre approche ?

Dr Alexis Laungani : Une place centrale. Les nouvelles technologies nous permettent d’offrir des résultats plus précis, plus doux, et des récupérations plus rapides.

Le VASER permet de cibler sélectivement la graisse sans abîmer les tissus, ce qui réduit les ecchymoses et les douleurs postopératoires.

Le Quantum, lui, raffermit et contracte la peau grâce à la radiofréquence, ce qui optimise le rendu final du contour. Nous intégrons aussi des protocoles de photobiomodulation, de thérapie hyperbare et des soins médicaux postopératoires issus de la médecine régénérative. C’est une approche du futur, mais au service de l’humain.

Quelle est votre philosophie dans l’accompagnement des personnes trans et non binaires ?

Dr Alexis Laungani : Je vois chaque corps comme une œuvre en devenir et chaque patient.e comme un être complet — pas une « transition », mais une évolution.

Mon rôle, c’est d’écouter, de comprendre et de traduire cette identité en formes, en textures, en proportions. La chirurgie devient alors un langage, pas une contrainte.

J’ai aussi la chance de travailler avec une équipe qui partage cette sensibilité et cette rigueur : chacun.e de nous est formé.e à l’écoute, à la diversité et à la précision technique.

Si vous aviez un message à transmettre à la communauté LGBTQ+ ?

Dr Alexis Laungani : Votre corps vous appartient. Vous avez le droit de le façonner à votre image. Il n’existe pas une seule manière d’être masculin, féminin, ou entre les deux. Il existe seulement la vôtre. Et c’est un honneur, pour moi et pour mon équipe, d’être les artisans de ce chemin d’affirmation.

ALEXIS LAUNGANI MD, FRCSC, Chirurgien plasticien

DÈS Février 2026 : L’ATELIER DU CORPS 200 Henri Bourassa Est Montréal, QC H3L 1B8