Le gouverneur de Floride Ron DeSantis révoque le statut spécial de Disney, jugée trop progressiste

Le gouverneur accuse le géant du divertissement d’endoctriner des enfants sur les questions LGBT+.

Étoile montante de la droite dure flirtant très ouvertement avec une candidature pour la Maison Blanche, Ron DeSantis, le gouverneur homophobe de Floride, a promulgué lundi une loi supprimant le statut spécial dont bénéficiait Disney dans son État, dernier épisode en date dans son offensive contre une supposée «culture woke»,

« Aujourd’hui, le juteux business du royaume enchanté touche enfin à sa fin », a lancé le gouverneur, qui accuse le géant du divertissement d’endoctriner des enfants sur les questions LGBT+, lors d’une conférence de presse.

Disney profitait depuis les années 1960 et la construction du parc d’attractions Disney World d’un statut spécial qui lui offrait une large autonomie et l’exemptait de la plupart des règlementations de l’Etat.

Mais les relations entre le royaume enchanté et M. DeSantis se sont dégradées quand Bob Chapek, l’ex-directeur général de Disney, s’est prononcé publiquement contre une loi promue par le gouverneur qui a restreint l’enseignement à l’école primaire des sujets en lien avec l’orientation sexuelle.

« Disney s’est prononcé contre quelque chose qui ne visait (sic) qu’à protéger les jeunes enfants », a dénoncé Ron DeSantis lundi. Accusant l’entreprise d’essayer d’imposer une « idéologie », il s’est décidé à imposer des représailles économiques à l’entreprise qui est pourtant l’un des plus grands employeurs de l’état. Ce parc d’attractions près d’Orlando est parmi les plus visités au monde et la marque Disney reste l’une des préférées des Américain·es.