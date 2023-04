Horsoscope mai 2023

Taureau 20 avril au 21 mai 2023

Le soleil réchauffe la terre qui commence à sentir bon. Les feuilles et les fleurs poussent, tout sera vert bientôt. C’est le signe que le puissant Taureau arrive, travaillant dans la terre, le concret, pour les faire fructifier. Et c’est imminent, le natif du signe recevra de la visite importante bientôt, celle du bénéfique Jupiter, à partir du 16 mai. Il influencera favorablement tous les Taureaux dans leurs actions, leurs projets. Premièrement, le natif sera de bonne humeur, optimiste et énergique. Jupiter n’inspirera pas très longtemps des idées de rancune ou d’envie dans le cœur des Taureaux. Le goût de l’action sera tellement fort, qu’ils oublieront vite tout ce qui les ralentirait. Mais quand même, le natif aura toujours un vif désir de possession, ce qui le motivera à travailler fort et à garder ses acquis. Jupiter le guidera vers des projets constructifs. Il l’amènera à voir grand, en oubliant les détails, les idées de contrainte. Il lui inspirera des idées nobles, de l’altruisme, pour travailler autant à ses projets qu’à la prospérité de la communauté. Celui qui entretient des idées mesquines végétera et rabougrira. Jupiter devrait aussi lui donner la chance de partir en voyage à un endroit assez exotique… Il est même question de séjour chanceux. Dans l’année qui vient, Jupiter touchera surtout les natifs de la première moitié du Taureau, ceux qui sont nés du début du signe jusqu’au 5 avril environ. Les autres seront touchés plus faiblement, mais quand même assez pour évoluer et agir positivement. Ceux de la deuxième moitié du signe sentiront le transit direct de Jupiter plus tard, en avril-mai 2024. Les natifs du Taureau évolueront, ils apprendront à mieux aimer. De sorte qu’ils pourraient quitter ceux et celles qui ne les rejoindront plus pour aller rencontrer des gens plus éclairés et au fait de l’amour. Pas de la possession obstinée. Le Taureau vivra donc une année faste où il travaillera, s’épanouira et s’enrichira, bien sûr. Ce ne sera pas toujours facile, il aura à relever des défis, mais il a ce qu’il faut pour y arriver. Il gagnera en assurance, son regard deviendra magnétique, avec des étincelles dans les yeux. Alors bonne fête le fiable Taureau ! Et à tous et à toutes, je souhaite un beau grand week-end de mai, la première fête estivale de la saison.

Gémeaux Vous voyez maintenant la fin d’une longue période d’incertitude ou d’embûches à répétition. Les temps vous sembleront moins durs, le retour des belles températures vous rendra de bonne humeur. Vous vous comprendrez mieux du côté affectif, ça va rassurer votre entourage. Vous sentez que vous pourrez commencer bientôt dans un projet qui vous ressuscitera. Soyez sûr avant d’être vraiment reposé.

Cancer Du nouveau s’annonce dans votre avenir. Une nouvelle maison, un autre quartier. Et des amis différents, bien que vous puissiez toujours vous appuyer sur les vieux, qui vous suivraient volontiers en enfer. Vous continuerez de travailler sur un projet qui prend forme. À terme, il modifiera vraiment votre quotidien. Quelqu’un viendra vous aider d’ailleurs. Vos sentiments vont évoluer envers un ami fort. Volontaire.

Lion Ça évolue au travail. Pour plusieurs, ça ira dans le sens souhaité. Mais pour d’autres, une série de surprises s’annoncent. La retraite sera peut-être retardée, comme nos cousins d’outremer. Ou vous changerez de domaine d’activité, ce sera divertissant. Des artistes auront de grands succès. Retentissants. Vous vous occuperez aussi davantage de gens que vous aimez : vos parents ou votre amoureux.

Vierge Les aléas de la vie font que vous partirez bientôt en voyage. Et pas toujours où vous auriez pensé. Mais l’expérience va parler à votre esprit. Vous allez vous décider à tenter une aventure qui vous attire depuis trop longtemps. Ce qui changera ensuite bien des choses en vous, comme vos projets d’avenir. Vous vous rendrez compte de la sagesse d’une personne après lui avoir parlé, même brièvement.

Balance Vous vivrez au moins un changement qui fera une différence concrète dans votre vie en recevant un bon montant d’argent, par exemple, bien que prévisible. Vos transactions seront favorisées, vous ferez de bons achats et d’excellentes ventes. Vous toucherez une nouvelle énergie en vous, presque une présence. Elle vous rendra hardi du côté affectif et sensuel. Il était temps que ça arrive, après le désert.

Scorpion Vous deviendrez plus lucide dans vos relations. Vous verrez mieux la mécanique de vos échanges, ce que vous y donnez et ce que vous en retirez. Vous pourriez entrer en contact avec une personne que vous aurez de la difficulté à classer, un ange ou un démon, ou les deux ensemble finalement. On vous invitera dans un projet ou une activité qui aura du sens pour vous.

Ça vous sécurisera.

Sagittaire Vous ferez facilement des efforts pour être plus en forme en étant plus frugal et en bougeant davantage. Vous aurez vite plus de tonus si vous persistez dans votre action. Peut-être aurez-vous aussi à faire un bon ménage ou du rangement dans vos papiers. Vous verrez une amélioration inattendue au travail, ce sera inespéré. Et un sage bien rond vous mettra sur la voie d’un grand bonheur. Écoutez-le bien.

Capricorne Vous n’êtes pas la personne la plus chanceuse, mais ce mois-ci la providence vous touchera concrètement en recevant un montant d’argent inopiné par exemple. Vous devriez aussi vivre de beaux moments en amour avec l’être aimé ou, si vous êtes seul, en rencontrant quelqu’un avec qui vous créerez des liens significatifs. Vous serez créatif en tout et les artistes auront de grands succès.

Verseau Vous serez heureux en présence de votre famille ou de la gang qui en tient lieu. Quelque chose devrait survenir du côté du logis, un changement, même s’il parait improbable. Vous pourriez voir partir un coloc ou c’est vous qui irez vivre ailleurs. Vous rechercherez peut-être une nouvelle ambiance en changeant le décor. Vous vous libérerez d’un personnage du passé, qui vous tenait encore assez fort.

Poissons Vous irez vous promener à la campagne, alors que la végétation se prépare, dans la parenté ou chez des amis un peu nudistes et très fêtards. Vous serez aussi attentif, vous aimerez lire et vous informer. Étudier aussi. Et pas que sur les écrans. Un voisin va attirer votre attention, ça fait d’ailleurs un petit bout qu’il la cherche. Il la mérite bien, car vous aurez de beaux échanges avec lui. Prudence à vélo.

Bélier Il vous sera facile de trouver de l’argent, vous aurez de nombreuses occasions de le faire. Vous dépenserez moins aussi, avec plus de raison. Vous devriez faire de bons achats, des investissements sensés. Vous serez mieux payé pour votre travail, vous le méritez. Affirmez-le fort. Vous passerez de bons moments au lit avec un ange cornu et rieur. C’est probablement votre plus beau trésor sur terre.