Horoscope octobre 2023

Balance / 23 septembre au 23 octobre 2023

On arrive à l’automne, l’Action de grâce ! Et le signe de la Balance ! Les nuits sont plus longues que le jour, on devient réfléchi. C’est le temps d’aller marcher dans les forêts colorées d’or et peuplées d’arbres alchimistes à qui on devrait demander, les mains sur le tronc, potions et élixirs pour être au mieux, car ce sont des chimistes expérimentés. Le natif de la Balance sera touché en premier par l’influence de Saturne en Poissons et de Jupiter en Taureau. Il aura l’impression d’être assis entre deux chaises, en voyant bien qu’une situation achève alors que la nouvelle n’arrive toujours pas. Il sera pris par bien des questions d’organisation au travail et dans sa vie privée. On lui demandera peut-être de s’encadrer davantage au bureau, en même temps qu’il vivra du nouveau au logis, où il devra s’adapter à des conditions inconnues. Il aura peut-être à se défendre contre un proprio porté sur les réno- évictions. Ou il devra aménager autrement son logement. Son ménage aussi. Il s’apercevra également qu’il vieillit, du côté de la santé. Et que vraiment les abus, il est temps de les espacer au maximum. Bien que d’un autre côté, s’il fait le moindrement de l’exercice avec constance, il aura des résultats fabuleux. La persévérance lui amènera la santé. Jupiter en Taureau le favorisera dans sa vie financière. Il verra comment se débarrasser de dettes un peu trop criantes ou d’une carte de crédit vorace. Les plus chanceux recevront un montant d’argent, bien que ce pourrait être un héritage. Ce qui implique souvent le départ d’un être aimé… Enfin, il retrouvera une certaine liberté et la conservera s’il ne fait pas trop de folies. Car il a du goût, il aime bien acheter de beaux trucs, qui valent cher. Vogue. Jupiter pourrait aussi l’amener vers un nouveau type de personnes, qui le touchera et l’attirera davantage. Et quand Jupiter arrivera en Gémeaux, fin-mai 2024, la Balance verra enfin un chemin apparaître. l saura où il va. Il connaîtra mieux ses goûts aussi, ses attirances. Il pourrait faire un grand voyage qui le marquera. Il pourrait même séjourner quelque temps, lors d’un séjour paradisiaque. Il en reviendra grandi. Assagi. Il aura un peu plus de densité. De maturité. Il croisera au moins une personne avec qui il se sentira plus à l’aise. Ils éprouveront beaucoup de plaisir à se découvrir et à se mesurer. Alors bonne fête, l’indécise Balance, et à tout le monde, heureuse Action de grâce !

Scorpion Ce serait une bonne idée de se reposer, de prendre plus de temps pour dormir. Au moins serez-vous plus combatif lorsque le temps de l’action reviendra, autour de votre fête. Vous devriez entrer en contact avec un être plutôt secret, d’un magnétisme sombre. Vous vivrez alors des moments intenses et révélateurs. Vous travaillerez avec un ami sur un projet pas trop compliqué, relaxant même. Il se confiera à vous.

Sagittaire Vous pourriez commencer à travailler sur un projet qui modifiera concrètement votre avenir. Vous aurez de l’aide quand ce sera nécessaire. Vous passerez de bons moments avec vos meilleur.e.s ami.e.s. Enfin, surtout avec celui qui se démarque et qui vous suivrait en enfer, en riant. Vous vous protégez l’un l’autre d’ailleurs. Alors, restez unis. Il est possible que vous alliez rester ailleurs, question de destin.

Capricorne Vous travaillerez fort, comme à l’habitude. Et même si vous êtes à la retraite, on viendra vous chercher par les bons sentiments. Pour quelques heures par semaine, ce sera distrayant. Certains verront un changement en débutant dans un nouveau domaine d’activité. Et vous trouverez le temps de vous occuper de personnes qui vous espèrent toujours. La parenté, les ami.e.s au ralenti. Ça vous reviendra un jour…

Verseau Vous allez tenter une expérience qui vous attire depuis trop longtemps. Le dernier frein va sauter et vous allez vous lancer, avec la chienne de votre vie. Et ce sera fabuleux, le début de votre vie à vous. Vous devriez partir en voyage, peut-être aurez-vous une invitation. Vous réaliserez aussi que certain.e.s de vos proches sont assez sages. Pas riches, mais attachant.e.s. Et intéressant.e.s. Suivez-les, aimez-les.

Poissons Vous allez encore vivre un changement, et justement celui auquel vous n’auriez jamais pensé. Ça vous amènera à découvrir un nouveau monde, ce sera divertissant. Et vous y trouverez au moins un avantage. Peut-être y trouverez-vous un moyen de vous enrichir. Ou un montant d’argent, car vous serez favorisé à cet égard. Vous regarderez un type de personnes qui ne vous aurait jamais intéressé avant.

Bélier Vous vivrez bien des histoires avec les autres. Parfois des aventures joyeuses ou des échanges significatifs. Vous verrez comment vous êtes avec ces gens. Vous pourriez d’ailleurs faire une rencontre inattendue avec l’être que vous attendiez depuis un bout. Mais aussi, vous verrez où il vous faut évoluer et devenir meilleur. On vous fera une invitation qui vous chavirera cul par-dessus tête. Ce sera excellent.

Taureau Vous serez plus sérieux du côté de la santé, moins porté à des extravagances de pot, de sucre ou de bière. Et vous devriez d’ailleurs vite voir des résultats sur votre ligne. Vous deviendrez aussi plus résolu dans vos exercices, en y allant plus fort. Vous devriez aussi faire un peu de ménage où ça traîne ou du rangement dans la paperasse. Vous éviterez des gens qui veillent tard. En riant fort.

Gémeaux Vous vivrez une période de chance. Des problèmes vont se régler tout seuls, en s’évanouissant dans les airs. Vous recevrez assez d’argent pour bien vivre. Quelques-uns en auront beaucoup plus même. Vous aurez de bonnes idées pour créer, les artistes auront du succès. Et vous vivrez des moments assez romanesques avec quelqu’un. Un vrai rêve. Le réveil viendra, mais au moins l’aurez-vous vécu. Vogue.

Cancer Il fait peut-être doux à l’extérieur, mais vous savez qu’il faut rentrer à présent. Et se défaire des géraniums. Peut-être apprendrez-vous que vous vivrez autrement bientôt. En accueillant un coloc. Ou en allant vivre ailleurs. Vous sentez aussi des émotions troubles remonter à la surface. Ça pourrait attirer des gens. Il faudra en parler. Vous saurez qui est votre vraie famille, celle qui vous suit partout le soir. En buvant.

Lion Vous prendrez souvent la route et ce sera plaisant. Vous vous arrêterez peut-être quelques jours chez un ami qui vous attendait. Vous verrez d’ailleurs vos besoins de transport autrement, en les simplifiant. Vous découvrirez autrement des gens de votre entourage. Vous les trouverez plus passionné.e.s et intéressant.e.s. Vous vous déciderez à en savoir plus sur un sujet. Ce sera une nouvelle passion.

Vierge Vous travaillez beaucoup, tout le temps. En passant par-dessus vos petits bobos. Et là, vous serez payé. Ce sera mieux que vous espériez, et pourtant vous le méritez bien. Bien que votre principal trésor, c’est votre travail, que vous adorez. Et votre santé, qui vous stresse tout le temps. Vous aurez peut-être une occasion de vous enrichir par un nouveau revenu. Ou une aubaine inespérée. En or !

