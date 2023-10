Never Let Him Go (À jamais dans nos cœurs) : crimes haineux sur les côtes australiennes

En 1988, le corps de Scott Johnson est retrouvé sur une plage de Sydney, en Australie. La thèse officielle est qu’il s’agit d’un suicide, mais Steve, son frère aîné, balaie l’hypothèse du revers de la main. Il consacrera plus de 30 ans à faire la lumière sur les circonstances de ce drame et révélera au grand jour une vague de crimes homophobes touchant près de 80 victimes.

À travers quatre épisodes, Never Let Him Go explore le contexte social et culturel des années 80 et 90 tout en dressant, en parallèle, la petite histoire d’une famille et d’un jeune homme qui s’ouvre à la vie. Génie des mathématiques, Scott est un Américain qui se révèle à ce point brillant qu’il est immédiatement accepté à Caltech, puis à Cambridge. Amoureux, il suit son copain en Australie, où il intègre les rangs du corps professoral de l’Université de Canberra.

Bien que le milieu universitaire soit accueillant, il n’en demeure pas moins que la culture australienne baigne alors dans une certaine intolérance attisée par l’épidémie du sida. Lorsque le corps du jeune homme est retrouvé au pied d’une falaise, les frères et sœurs de Scott refusent de croire en un suicide. C’est le début d’une longue quête qui s’amorce !

Le premier épisode s’inscrit avant tout autour de la petite histoire du jeune homme de 27 ans, ce qui permet de mettre un visage et une personnalité sur la victime plutôt que de le réduire à un nom et à quelques dates. De nombreux films d’archives et vidéos familiales agrémentent par ailleurs une trame narrative très riche qui permet d’illustrer l’histoire familiale, ainsi que la culture australienne alors marquée par des vagues de violence à l’endroit de la communauté gaie.

En 2001, Steve décide de reprendre en main l’enquête lorsqu’il réalise que les forces policières australiennes semblent s’en désintéresser. C’est alors qu’il réalise que la mort de son frère n’est que la pointe de l’iceberg puisque, au fil des ans, des dizaines d’autres hommes gais ont subi le msériême sort. Loin d’être le modus operandi d’un tueur en série, le film révèle plutôt une homophobie généralisée où, contrairement à ce que pensent les policiers, la falaise meurtrière se révèle être un lieu de rencontre très connu, à la fois pour les hommes gais, mais également pour ceux qui souhaitent « casser du pédé ». Ce n’est qu’en 2022, soit 24 ans plus tard, que le meurtrier de Scott Johnson est condamné à la prison au cœur de révélations surprenantes et révélatrices des impacts d’une culture toxique.

La série, réalisée par la télévision australienne, se distingue par la richesse des archives utilisées, mais également par le soin évident à présenter un regard objectif sur les enjeux de cette histoire et en laissant ainsi une pleine parole à chacun de ses protagonistes, qu’ils soient représentants des forces de l’ordre, politiciens ou familles des victimes.

INFOS | La série documentaire Never Let Him Go (À jamais dans nos cœurs) est disponible sur Disney+, en anglais avec sous-titrage français.