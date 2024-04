CLOS MONT BLANC

BODEGAS CONCAVIN, DO CATALUNYA (ESPAGNE) 2022

Code SAQ: 13565422 | 13,25$

Vraiment bien fait, ce petit blanc pour se faire plaisir en maintes occasions. Un passe-partout fait de chardonnay et de macabeu qui est parfaitement sphérique. C’est un brin fruité (fruits du verger), un brin beurré, légèrement poivré. La texture est soyeuse et il y a un bon équilibre entre une amertume présente et une fraîcheur finale. Bref, à l’apéro ou avec des pâtes alle vongole, ou une quiche aux poireaux, il créera, à prix doux, des moments bien satisfaisants entre lui et vous.