Un week-end aux couleurs de la diversité à Trois-Rivières

La fin de semaine des 18 et 19 mai prochain sera aux couleurs de la diversité en offrant cette année non seulement la Marche de sensibilisation dans le cadre de l’événement « Ensemble contre l’homophobie et la transphobie » mais également une exposition s’intitulant Fierté et résilience. Le Groupe régional d’intervention sociale (le GRIS Mauricie – Centre-du-Québec) invite communauté LGBTQ+ ainsi que la population en général à participer en grand nombre à ce week-end de sensibilisation et de rassemblement tout en art et en humanité.

Le tout débutera le samedi 18 mai à 13h avec le vernissage d’une exposition présentée à la Galerie d’art du Parc de Trois-Rivières par la Coalition des familles LGBTQ+ dans laquelle vous rencontrez une trentaine de familles 2SLGBTQ+ issues de milieux et de cultures différentes. À travers des photographies et des extraits audios, elles vous raconteront leurs histoires uniques.

Le lendemain, soit le dimanche 19 mai, la traditionnelle marche de sensibilisation, projet soutenu par Fierté Montréal, partira une fois de plus cette année du Parc Champlain, en plein centre-ville de Trois-Rivières. Les premiers pas dans les rues se feront à 13h.

Les participants peuvent donc se présenter sur place à compter de 12h où ils pourront profiter de musique, maquillage, y visiter les kiosques de divers organismes et être prêt pour le grand départ.

Pour Louis Rémi Laplante, président de l’organisme, cette marche se veut une activité hautement significative. « Nous l’avons vécu l’an dernier, cette marche est un moment privilégié où les échanges sont faciles. Avec l’ambiance et la convivialité qu’apporte cet événement, nous souhaitons pouvoir faire une différence, créer de l’ouverture et un rapprochement humain, ce qui est directement lié à notre raison d’être qui est d’humaniser la diversité! »

Pour François Vanier, directeur de l’organisme « Pour nous, il est nécessaire de créer des moments de rencontre autour des réalités LGBTQ+. Cet événement alliant marche et rassemblement convivial est donc une occasion unique d’être tous ensemble afin d’échanger et de défaire les préjugés qui affectent la qualité de vie des gens qui vivent avec ces réalités ici en région! »

La marche terminera sa boucle dans le parc Champlain, vers 14h où une ambiance festive attendra les marcheurs. Un goûter et des rafraichissements seront offerts gratuitement et kiosques d’information, jeux et musique égayeront ce moment unique où nous célèbrerons la diversité! L’exposition sera quant à elle présentée jusqu’au 2 juin 2024 inclusivement à la Galerie d’art du Parc, 864 rue des Ursulines, Trois-Rivières.

Horaire complet : Samedi 18 mai

10h : Arrivée et visite de l’exposition

11h : Heure du conte avec la Drag Queen Gabry Elle

12h : Buffet disponible pour le diner

13h : Prises de paroles des organisateur·rices et de personnalités invitées

14h : Panel de parents 2LSGBTQ+ de la région

16h : Fin de l’événement

Dimanche 19 mai

Dès 12h : Arrivée des participants

13h : Départ de la marche

14h : BBQ communautaire

INFOS | https://ensemble.grismcdq.org