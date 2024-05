Cocktail du 40e de Fugues en photos

On se devait de souligner les 40 ans de Fugues en grand, ce qui fut fait, au Musée McCord-Stewart, un partenaire culturel de longue date de Fugues. Plus de 400 personnalités se sont rassemblées pour prendre à part à cette soirée lumineuse, sous le signe de l’hommage, la résilience, la nostalgie et célébrer ce moment historique : Fugues est la première publication LGBTQ+ au Canada — et la première francophone dans le monde — à dépasser le cap des 40 ans.

L’équipe actuelle de Fugues était fière de recevoir les responsables d’organismes communautaires, des collaborateur.trice.s du passé, des bénévoles, des politiciens, ses partenaires d’affaires et plusieurs personnalités qui ont déjà été interviewées dans Fugues ou qui ont fait la couverture (d’ailleurs 52 personnalités et modèles étaient sur place dont plusieurs se sont photographiés durant la soirée devant la couverture de Fugues où ils ou elles sont apparues). La soirée était clairement l’événement de réseautage LGBTQ+ de l’année. Les invités pouvaient se prendre en photo devant un agrandissement du magazine de l’édition 40 anniversaire paru en avril ou via un photomaton. Barbada, qui prépare pour 2025 sa première tournée de spectacle partout au Québec, animait la soirée, comme elle l’avait fait 10 ans plus tôt pour le 30e anniversaire.

Le conseiller de la Ville et représentant du comité exécutif, Robert Beaudry, a souligné le travail essentiel et la résilience d’une équipe qui a su se renouveler et dont le travail a grandement contribué à la croissance du Village comme espace de liberté et à l’image de Montréal comme destination LGBTQ+ mondiale.

David Tremblay de ViiV, Soins de santé, ainsi que Simon Dery, ont tous deux témoigné de la grande contribution de Fugues à briser les stéréotypes, à sensibiliser, informer et surtout promouvoir l’inclusion et le respect.

Merci à DESJARDINS et VIIV SOINS DE SANTÉ, coprésentateur de la soirée. À l’équipe du Musée McCord, où se tenait l’événement. Ainsi qu’aux fournisseurs de services et de produits Bouchée Double, Vitriol, A C photobooth, la Brasserie Labatt, Vins Arterra Canada & Vins Pas Sages, Vins et spiritueux Mark Anthony, Bacchus76, Sébastien Forand Événements, ABP Location, Kat Coric, Simon

Duplessis.

CRÉDIT PHOTOS : PASCAL FOREST & A C PHOTOBOOTH

Vidéo de la soirée

Réal Lefebvre et Yves Lafontaine

André Robert Lezak et PL Cloutier Barbada animait la soirée Équipe de Desjardins

Bastien Poulin et Daniel Vaudrin David Tremblay, Chef, Communication et relations communautaires, ViiV Soins de Santé Patrick Blaizel, Simon Duplessis, Charles Lapointe, André Desbiens,

Yvon Jussaume, Steve Foster, Thierry Arnaud, Mathieu Vézina

Quatuor dans le photomathon Mélanie Boisclair et sa conjointe Jean Logan, Julie Vaillancourt et Sylvain Émard

Robert Vézina, Caroline Rousse, Réal Ménard

et Christian Gagné-Cholette Yvon Perron et Marc Landreville Yunus, Pierre côté et Serge Dufresne Philippe Schnobb et Robert Beaudry conseiller de la Ville

de Montréal dans Ville-Marie et membre de Projet Montréal Dominick Juneau et Pascal Lefebvre Danny Godbout, Dominic Dufort et Michel Dorion Kat Seltzer. Claude Gosselin, Karl-Gilbert Murray et Evergon Gabriel Dallaire, Gisèle Lullaby et Sasha Baga