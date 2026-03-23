Mercredi, 25 mars 2026
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    Interligne au colloque Sexualité et Technologies du Centre Phi

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    Des membres de l’équipe d’Interligne étaient présents au Centre Phi pour la 7e édition du colloque Sexualité et Technologies, organisé par l’organisme Les 3 sex*. 

    Ce rendez-vous annuel, situé à l’intersection des sexualités et des technologies, rassemble chercheur·euse·s, intervenant·e·s, personnes engagées et personnalités publiques afin de réfléchir aux transformations contemporaines de l’intimité à l’ère numérique. 

    Ce fut l’occasion d’assister à une série de conférences et de panels aussi riches que stimulants 🧐

    Parmi les panélistes et conférencier·ère·s figuraient notamment Gabriel Nadeau-Dubois, Fannie Arcand, l’autrice et conférencière Chris Bergeron, ainsi que plusieurs expert·e·s issus des milieux académique et communautaire. Il a été question, entre autres de :

    • la radicalisation en ligne et les trajectoires de sortie de l’incelosphère
    • les réflexions éthiques entourant les utérus artificiels
    • la digisexualité et les chatbots sexuels
    • l’intelligence artificielle et les applications de rencontre
    • la montée des discours masculinistes et des « tradwives » sur les plateformes numériques

    Photos : courtoisie d’Interligne

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