Interligne au colloque Sexualité et Technologies du Centre Phi

Des membres de l’équipe d’Interligne étaient présents au Centre Phi pour la 7e édition du colloque Sexualité et Technologies, organisé par l’organisme Les 3 sex*.

Ce rendez-vous annuel, situé à l’intersection des sexualités et des technologies, rassemble chercheur·euse·s, intervenant·e·s, personnes engagées et personnalités publiques afin de réfléchir aux transformations contemporaines de l’intimité à l’ère numérique.

Ce fut l’occasion d’assister à une série de conférences et de panels aussi riches que stimulants 🧐

Parmi les panélistes et conférencier·ère·s figuraient notamment Gabriel Nadeau-Dubois, Fannie Arcand, l’autrice et conférencière Chris Bergeron, ainsi que plusieurs expert·e·s issus des milieux académique et communautaire. Il a été question, entre autres de :

la radicalisation en ligne et les trajectoires de sortie de l’incelosphère

les réflexions éthiques entourant les utérus artificiels

la digisexualité et les chatbots sexuels

l’intelligence artificielle et les applications de rencontre

la montée des discours masculinistes et des « tradwives » sur les plateformes numériques

Photos : courtoisie d’Interligne