Une réception pour souligner le 17 mai!

Le 17 mai dernier, plus d’une centaine de personnes se sont réuni‧e‧s lors d’une réception coorganisée par la Fondation Émergence et Égides – Alliance internationale francophone pour souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et les 5 ans d’Égides.

Plusieurs partenaires des deux organismes, des activistes, des allié‧e‧s, une ministre, des député‧e‧s, sénateur‧trice et diplomates se sont retrouvé‧e‧s pour partager ce moment, dont la Ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie Martine Biron; la Sénatrice Julie Miville-Dechêne; Andréanne Larouche, députée de Shefford du Bloc québécois; Jennifer Maccarone, députée de/MNA for Westmount-Saint-Louis; le Conseiller de ville de Ville-Marie et membre du Comité exécutif à la Ville de Montréal, Robert Beaudry; le Conseiller de ville, Serge Sasseville; le Consul du Consulat Général de France à Québec, Éric Lamouroux; le Consul général des États-Unis à Montréal, Robert P. Sanders, la Consule générale d’Allemagne à Montréal, Susanne Aschi-Glesius et le Consul général de Belgique, Geert Vansintjan.