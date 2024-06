À l’occasion de la Journée Internationale contre l’homophobie et la transphobie — le 17 mai, la Fondation Émergence a tenu une « Marche à reculons», un événement des plus symboliques pour dénoncer le recul en matière d’homophobie et de transphobie dans le monde.

La drag queen Rita Baga était chargée de l’animation. Plusieurs personnalités ont pris part à l’événement, dont : • Laurent Breault, Directeur général de la Fondation Émergence • Jennifer Maccarone, Députée de Westmount St-Louis & Porte-parole de l’opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+ • Steven Guilbeault, Ministre de l’environnement du Canada • Robert Beaudry, Conseiller de la Ville (Saint-Jacques, Ville-Marie) & Membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal et • Philippe Schnobb, Président de la Société de transport de Montréal.

Marche à reculons de la Fondation Émergence au Quartier des spectacles – photos Serge Blais

https://www.fondationemergence.org/