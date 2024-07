Les soirées Queen & Queer, en pleine expansion

En 2021, Maryline Thomas et DJ Sam lancent les soirées Queen & Queer qui s’adressent aux femmes LGBTQIA2S+, personnes non binaires et leurs allié.e.s. Près de trois ans plus tard, Queen & Queer se prépare à parcourir diverses régions du Québec avant d’investir le Club Soda dans le cadre d’un évènement unique pour la Fierté le 10 août prochain. Entrevue avec Maryline Thomas.

« C’est le plus gros évènement que nous avons produit jusqu’à maintenant », soutient

d’entrée de jeu Marilyne. Fières de leur succès de l’an dernier, les productrices de Queen & Queer récidivent, cette fois dans une salle plus grande, au Club Soda. Au menu, la DJ afro house Karaba, la productrice et DJ disco house Arielle Roberge et la chanteuse Sarahmée, qui assurera également l’animation de la soirée. Sans oublier DJ Sam, la coproductrice de l’évènement et DJ résidente.

« Ce qui nous distingue le plus par rapport aux autres soirées du genre aujourd’hui, c’est le duo que nous formons qui fait la différence. Je travaille en collaboration avec une partenaire [DJ Sam] très polyvalente et technique dans sa musique. Cette combinaison nous permet de changer rapidement l’ambiance au cours d’une même soirée, une compétence et une flexibilité que tous les DJ ne possèdent pas forcément. Par exemple, l’année dernière, nous avons relevé le défi de passer de la disco à l’afro et ensuite à un style Bollywood, le tout en une heure. Ce type de transition exige de l’expérience et de la dextérité pour conserver un niveau d’énergie et une bonne lecture de la foule », explique Maryline avant d’enchaîner : « Étant donné que nous proposons souvent une variété de performances, il est également essentiel de suivre les styles des autres artistes (les danseuses et artistes de cirque) avec lesquels nous collaborons. C’est un travail d’équipe où chacune apporte ses connaissances, et c’est une expérience que l’on va reproduire encore cette année », appuie Marilyne, en mentionnant qu’il faut s’attendre à ce que les performeurs descendent dans la salle pour venir à la rencontre du public afin de les faire participer !

« C’est vraiment une soirée sous le signe de la diversité, avec des musiques du monde, on a un public très diversifié (tous styles, au niveau de l’âge, des personnes lesbiennes, queers, trans, non binaires, des ami.e.s, des allié.e.s) et on veut rejoindre le plus de monde possible. » D’ailleurs, dans cette optique, les soirées Queen & Queer migreront bientôt vers diverses régions du Québec, à l’occasion de leurs Fierté respectives. Mentionnons une soirée à la Fête Arc-en-ciel de Québec le 1er septembre à la Boite de Nuit, ainsi que dans le cadre de Fière la fête à Sherbrooke le 13 septembre.

« On a constaté qu’il y avait une forte demande à l’extérieur de Montréal et on est contentes ! On pense aussi à Drummondville et Gatineau. Comme on est juste deux dans l’organisation, nous avons l’intention de développer Queen & Queer, d’engager d’autres personnes et peut-être même de devenir un OBNL. » De ce fait, Marilyne voit l’expansion de Queen & Queer et des autres joueurs comme une bénédiction : « J’étais affamée lorsque je suis arrivée au Québec, il y a 17 ans », appuie la Lilloise d’origine, « alors que maintenant c’est génial de constater qu’il y a autant de soirées pour la communauté ! »

INFOS | Pour plus d’infos sur la soirée du 10 août et pour vous procurer des billets,

consultez l’évènement Facebook : https://www.facebook.com

ainsi qu’Instagram : @queenqueermtl