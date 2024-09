L’Iran convoque l’ambassadeur australien pour avoir soutenu les droits des LGBT+

L’homosexualité est considérée comme un crime en Iran depuis l’instauration de la République islamique en 1979 dont la loi prévoit des sanctions allant jusqu’à la peine de mort.

L’Iran a convoqué mardi l’ambassadeur d’Australie à Téhéran pour protester contre la publication d’un article sur la page Instagram de l’ambassade en soutien aux droits des personnes LGBT+.

« À la suite de la publication d’un contenu offensant et contraire aux coutumes et à la culture iranienne et musulmane, l’ambassadeur d’Australie a été convoqué à Téhéran », a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dimanche, l’ambassade australienne à Téhéran avait apporté son soutien aux droits de la communauté LGBT+ à l’occasion de la journée « Wear it Purple Day » célébrée en Australie.

« Aujourd’hui et tous les jours, nous sommes dévoués à créer un environnement solidaire où tout le monde, en particulier les jeunes LGBTQI+, peut se sentir fier d’être lui-même », a écrit la mission australienne sur Instagram.

« Le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné l’action de l’ambassade australienne en publiant ce contenu », a indiqué la diplomatie iranienne dans son texte.

