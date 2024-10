Titanique ! La joie est au cœur de la prochaine saison théâtrale du Centre Segal

Pour la saison 2024-2025, le Centre Segal a mis sur pied sa saison la plus musicale à ce jour avec une série de productions à succès remplies de musique. En effet, cette saison comprendra des hommages à deux icônes de la musique québécoise, deux nouvelles comédies musicales créées par de jeunes talents canadiens et un spectacle surprise qui sera annoncé ultérieurement.

Pour lancer la saison, c’est à bord du « navire des rêves » que se déroule la production de Titanique, avec une distribution entièrement canadienne. La comédie musicale incontournable new-yorkaise s’apprête à faire des ravages au Canada, mère patrie de Céline. Titanique sera présentée en première canadienne à Montréal, au Centre Segal des arts de la scène (du 27 octobre au 24 novembre 2024), puis au CAA Theatre de Toronto (du 5 décembre 2024 au 12 janvier 2025).

Cette coproduction du succès off-Broadway aux proportions titanesques mettra en vedette une authentique star québécoise — Véronique Claveau — dans le rôle de Céline Dion. Produite à l’origine sur Broadway par Eva Price, la production canadienne sera coproduite par le Centre Segal des arts de la scène de Montréal et Mirvish Productions de Toronto.

« J’ai souvent eu la chance d’incarner Céline Dion dans divers projets de sketchs », a déclaré Véronique Claveau. « Mais d’incarner l’icône québécoise dans une réelle comédie musicale est un véritable honneur, surtout dans un spectacle aussi hilarant que celui-ci. »

Pour le metteur en scène Tye Blue, c’est « un grand plaisir de faire naviguer Titanique vers le Québec, la terre natale de Céline. Il est évident que le monde entier vénère Céline, mais je sais à quel point elle compte encore plus pour les Canadiens. Elle vous appartient d’une manière très spéciale, et j’ai l’intention de vous transmettre ce lien personnel d’une manière très tangible et significative sur scène. Ce sera l’un des plus grands honneurs de ma carrière que de me voir confier une telle entreprise. Au printemps dernier, j’ai passé plusieurs jours à Montréal et à Toronto pour auditionner des talents de tout le Canada et je dois admettre que j’ai été complètement époustouflé. »



Pour le temps des Fêtes, le Centre Segal présente un concert de Soulpepper en hommage au regretté Leonard Cohen, l’une des figures les plus aimées de la ville. The Secret Chord : A Leonard Cohen Experience, qui a fait salle comble à Toronto, sera présenté à Montréal du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025 et mettra en vedette certains de ses plus grands succès.

« Une rétrospective de Leonard Cohen sur scène se fait attendre depuis longtemps, considère Lisa Rubin, directrice artistique et générale du Centre Segal. « Pour les fans du barde de Montréal, The Secret Chord est l’occasion d’entendre ses paroles et sa musique comme si c’était la première fois et de redécouvrir leur génie. C’est un témoignage émouvant des raisons pour lesquelles il reste l’une des plus grandes icônes musicales de notre pays. »



Au printemps, le Centre Segal produit la première mondiale de Our Little Secret : The 23andMe Musical, basée sur une histoire incroyablement vraie de Noam Tomaschoff. Cette nouvelle comédie musicale, qui a connu un grand succès au Toronto Fringe Festival, raconte le récit de Noam Tomaschoff, qui découvre qu’il n’est pas enfant unique, mais qu’il a plutôt 35 frères et sœurs. Cette histoire passionnante sera jouée du 27 avril au 18 mai 2025. « Noam Tomaschoff nous fait le cadeau de partager son incroyable histoire vraie dans ce spectacle qui tombe au bon moment », explique Lisa Rubin. « Tout le monde sera emporté par ce récit fascinant, alors que nous poursuivons notre engagement à développer et à produire de nouvelles comédies musicales canadiennes. »



La saison se terminera en juin avec une production excitante qui sera annoncée sous peu. Le Centre Segal offre également un complément irrésistible à son abonnement de saison : la première mondiale de Max and Aaron Write a Musical, un nouveau spectacle du Montréalais Trevor Barrette. Présentée sous forme d’atelier public à guichets fermés au Centre Segal en 2023, cette production complète raconte l’histoire de deux meilleurs amis qui tentent de devancer une importante échéance d’écriture.

« La saison de cette année au Centre Segal ne fait pas que m’enthousiasmer et me passionner en tant que directrice artistique et générale, elle fait également ressortir l’amatrice de musicals qui sommeille en moi depuis toujours ! Qu’il s’agisse de célébrer deux des artistes les plus emblématiques de Montréal ou de présenter de nouvelles comédies musicales créées par d’incroyables talents canadiens, cette saison offre tellement de musique et de joie que vous chanterez sur le chemin de retour, vous chanterez en dormant et vous chanterez sous la douche le lendemain », a déclaré Lisa Rubin, directrice artistique et générale du Centre Segal.



Les spectateurs du Centre Segal peuvent s’attendre à y voir également des productions théâtrales invitées telles que : How to Survive in the Wild (Persephone Productions, écrit par Jean-Philippe Baril Guérard, traduit par Rebecca Gibian), The Wolves de Sarah DeLappe (coproduction de Geordie Theatre et Imago Theatre), une production du Black Theatre Workshop, et plus encore.



Les abonnements et les Passes de saison pour 2024-2025 sont maintenant en vente. Assistez aux quatre productions et économisez plus de 50 $ ! Les billets individuels seront mis en vente le 5 août 2024.

INFOS | Centre Segal des arts de la scène, 5170, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal, Québec, H3W 1M7, T. 514-739-7944. https://www.segalcentre.org

