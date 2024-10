Le 20 septembre 2024, la Soirée Désorientation 2024 au Grand Quai du Port de Montréal, présentée par la Banque Nationale sous le thème L’Heure Bulle, soulignait les 30 ans du GRIS-Montréal. Aux platines, l’électrisante Sandy Duperval (alias BLK PRL) et Reid Bourgeois, ainsi que d’autres artistes talentueux et des animations ont su garantir une nuit mémorable! Tous les profits seront reversés à GRIS-Montréal, qui œuvre pour la sensibilisation et l’inclusion des jeunes LGBTQ+.

Soirée Désorientation édition GRIS-Montréal au Grand Quai du Port de Montréal – photos Andréa Robert Lezak