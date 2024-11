La poète grecque Sappho, connue pour sa poésie homoérotique, a vécu sur l’île de Lesvos, dans la mer d’Égée, il y a plus de 2500 ans. Dès le 19e siècle, apprend-on dans ce film de Tzeli Hadjidimitriou, des lesbiennes européennes bien nanties en font un lieu de pèlerinage.

Au début des années 1980, quand notre histoire commence, des lesbiennes d’un peu partout dans le monde tentent de créer une utopie féministe à Eressos, le village reculé où Sappho a vécu. Inévitablement, leur arrivée crée des tensions dans le village encore très conservateur et peu touché par le tourisme — certains villageois sont intrigués, d’autres révoltés, alors que d’autres y voient un potentiel économique.

Le film retrace l’évolution de cette colonie de vacances lesbienne unique au monde, à travers des entrevues avec des villageois et des lesbiennes expatriées ayant passé du temps sur l’île. Initialement, les femmes se créent une sorte d’utopie féministe sur la plage, qui survit pendant plusieurs années malgré les tensions internes et avec des membres de la communauté locale. Puis l’idylle sur la plage s’éteint, mais l’utopie renaît sous d’autres formes. En parallèle, le film retrace la vie de la narratrice elle-même, Hadjidimitriou, une « lesbienne de Lesvos » qui essaie tant bien que mal de faire le pont entre ses voisins et sa communauté lesbienne, tout en restant fidèle à elle-même.

INFOS | Le film LESVIA sera présenté en salle durant le festival image+nation en version originale anglaise et grecque, sous-titrée en français.

Pour vous procurer des billets https://www.image-nation.org