Champagne Cuvée Brut Rosé

Laurent-Perrier, AOP Champagne (France)

Code SAQ : 158550 | 116,50$

Bon an, mal an, ce champagne rosé se retrouve en tête de mon palmarès des plus belles propositions de plaisirs vinicoles. Quel beau produit! J’adore son nez bien fruité avec sa petite note qui me rappelle un éclair un au café. Sa superbe bouche persistante et harmonieuse, entrelace le parfum de cerise et des tannins très fins.. Exquis, savoureux et élégant, sont les premiers mots qui me viennent en tête dès la première gorgée. Je vous souhaite d’avoir la chance de le déguster au moins une fois en 2025.