Sex Lives of Superheroes : du sperme immortel de Wolverine jusqu’à la carrière de Superman dans la porno!

L’univers des superhéros de DC et Marvel fascine toujours, mais on ne sait que peu de chose sur leur sexualité. Bien évidemment, ils ont des relations amoureuses, mais que se passe-t-il lorsque se referment les portes de leur chambre à coucher? Pour le savoir, il suffit d’ouvrir cet ouvrage à la fois historique et spéculatif!

Aussi incroyable que cela puisse paraître, au fil des 85 dernières années et malgré une attitude généralement assez pudibonde des écuries Marvel et DC, les pages des comics ont laissé s’échapper des informations à la fois croustillantes et surprenantes sur la sexualité de ces personnages superpuissants. Forte de son expérience à titre de coanimatrice, en compagnie d’Andrew Ivimey, du balado « Talk From Superheroes », Diana McCallum présente la somme de ses recherches ainsi que des hypothèses basées sur leurs pouvoirs, bien établis et documentés dans les pages des bds.

On trouve ainsi réponse à plusieurs questions relatives à l’impact des pouvoirs : le sperme de Wolverine se régénère-t-il éternellement; le pénis de The Thing, membre des Quatre Fantastiques, est-il également en pierre (ouch!); Flash ne peut-il réaliser que des « p’tites vites »; les sens super actifs de Daredevil affectent-ils son plaisir et ses orgasmes; les vêtements moulants affectent-ils la production des spermatozoïde des héros; une relation avec Hulk constitue-t-elle, de facto, un plan à trois?

On y apprend également certains faits surprenants : Superman a participé à un film porno, Green Lantern baise dans l’espace et Wonder Woman aurait simulé un orgasme. Du côté LGBTQ, les personnages masculins sont souvent condamnés à un célibat éternel ou à un mariage bien sage, il y a donc peu de matière. Chez le pendant féminin, une plus grande ouverture est présente (fantasmatique hétérocentrique oblige) : c’est notamment le cas de Mystique qui utilise ses capacités de métamorphose pour suractiver son potentiel organisme, à l’île de Themyscira où le lesbianisme est la règle et aux relations épidermiques entre Harley Quinn et Poison Ivy.

Sex Lives of Superheroes: Wolverine’s Immortal Sperm, Superman’s Porn Career, the Thing’s Thing, and Other Super-Sexual Matters Explained / Diana McCallum. Dallas, TX: Smart Pop, 2024. 256p.