Dimanche, 28 septembre 2025
    Un nouveau jeu vidéo Batman permet d’enfiler le costume arc-en-ciel des comics – et ça fait grincer des dents

    Logan Cartier
    Logan Cartier
    LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight offrira aux joueurs la possibilité d’habiller l’homme chauve-souris d’un costume arc-en-ciel tiré directement des bandes dessinées classiques – un choix vestimentaire canonique de Bruce Wayne que certains internautes jugent déjà « woke ».

    Annoncé lors de la Gamescom 2025, ce nouveau jeu LEGO Batman enthousiasme la majorité des fans, ravis de replonger dans une Gotham City version blocs, ainsi que dans l’asile d’Arkham et d’autres lieux emblématiques. Le jeu permettra d’incarner le Chevalier noir et ses alliés, en s’inspirant à la fois des films, des jeux précédents et des comics de DC.

    Le retour d’un costume culte des années 1950
    Dans une séquence de 31 minutes de gameplay publiée par IGN, on découvre que les joueurs pourront débloquer plusieurs tenues alternatives pour Batman, dont le fameux costume arc-en-ciel. Ce look flamboyant tranche avec la palette habituelle de noir, de gris et de bleu, et il n’a rien d’une invention moderne : il est apparu pour la première fois dans Detective Comics #241, publié en 1957.

    Écrit par Edmond Hamilton et illustré par Sheldon Moldoff, l’épisode montre Batman revêtant des costumes de couleurs variées afin de détourner l’attention des criminels et du public d’une blessure subie par Robin, qui risquait de trahir l’identité civile de Dick Grayson.

    Autrement dit, ce costume n’est pas une lubie contemporaine : il fait partie de l’histoire officielle de Batman depuis près de 70 ans et a refait surface à plusieurs reprises depuis.

    Une controverse « trop colorée » pour certains
    Malgré ce contexte, certains internautes ont crié au scandale en voyant l’annonce.
    « On n’avait pas besoin d’un Batman arc-en-ciel », écrit un utilisateur de X.
    « C’est tellement woke », renchérit un autre. Un troisième commente même : « Un Batman gay? Je suis content que Kevin Conroy n’ait pas eu à voir ça. »

    À l’inverse, d’autres fans rappellent l’évidence : « Certains d’entre vous ne connaissent clairement pas l’histoire de Batman », a écrit un internaute, remettant les pendules à l’heure.

    Un jeu ambitieux attendu pour 2026
    Selon le synopsis officiel, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight retracera les débuts de Bruce Wayne, formé par la Ligue des Ombres, avant de bâtir une famille d’alliés composée de figures bien connues comme Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman et Talia al Ghul. Ensemble, ils devront affronter une galerie de super-vilains légendaires, dont le Joker, le Pingouin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul et Bane.

    Développé par TT Games et Warner Bros. Games, le titre sortira en 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X et PC Windows – sans date précise pour le moment.

