0004ngel : le quotidien d’un danseur nu

Parmi les projets qui retiennent l’attention dans le cadre des 18 spectacles du festival international Montréal/Nouvelles Musiques, celui intitulé Projet « 4 : 4 » mérite le détour puisqu’il associe quatre compositeurs et compositrices à quatre réalisateurs et réalisatrices de films. Un spectacle en deux temps.

Tout d’abord, le Quatuor Mémoire invité joue les quatre œuvres musicales retenues, puis les quatre courts-métrages qui utilisent ces musiques sont projetés. Une façon de se rendre compte de comment s’opère le mariage entre la musique et l’image.

Parmi eux, retenons 0004ngel du réalisateur Eli Jean Tahchi, sur une composition musicale de Frédérique Le Duc-Moreau, qui nous fait suivre le quotidien d’un danseur nu, Angel Vargas, d’origine mexicaine et vivant à Montréal. Entre ses prestations sur une scène d’un bar du Village et sa présence sur des sites où il dévoile ses charmes pour améliorer ses revenus, c’est aussi une fenêtre qui s’ouvre sur l’envers du décor de ceux qui travaillent et vivent de leur corps.

Angel Vargas parle souvent à sa mère au Mexique et de l’argent qu’il lui envoie régulièrement pour subvenir aux besoins de sa famille. Un travail qui apparaît somme toute comme un autre. Le jeune homme doit maintenir son corps en forme, se préparer dans une loge avant de monter sur scène. La musique rend bien compte de cet univers en demi-teinte d’un immigrant qui tente de gagner sa vie dans une certaine solitude, ses contacts sociaux se limitant aux clients sur la toile ou encore à ses rencontres au bar.



La caméra d’Eli Jean Tahchi n’est jamais intrusive, elle accompagne Angel Vargas comme pour témoigner d’une réalité que nous ne soupçonnons pas ou que nous ne voulons pas voir. C’est aussi l’occasion de découvrir, au cours de cette soirée, d’autres œuvres nées d’un partenariat entre la SMCQ (Société de musique contemporaine du Québec), à l’initiative de ce festival, et l’INIS (Institut national de l’image et du son).

INFOS | Projet « 4 : 4 »

Festival Montréal/Nouvelles Musiques

Mercredi 26 février 2025 à 19 h 30

Salle Pierre-Mercure – Centre Pierre-Péladeau

https://smcq.qc.ca