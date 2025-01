AGIORGITIKO MEGA SPILEO

CAVINO WINERY AEGIO DISTILLERY, IGP PELOPONESE (GRÈCE) 2021

Code SAQ : 15260770 | 14,15$

Envie d’évasion ? Partez à la découverte de ce cépage local, au pays de Dionysos. Son nez est à l’image de sa couleur : sombre et profond. Ça évoque une douce nuit sans lune. Des fruits noirs et un soupçon d’olive noire taquinent les narines. En bouche, il y a à la fois de la matière et un côté drap qui vole doucement au vent. Bref, c’est savoureux, sec, pas boisé, mais pas dénué de structure tannique et facile à boire. Oh, et il est bio. Bon, j’ai une rage de moussaka, maintenant !