Un festival qui propose sa 12e édition misant sur le son et l’image

Tous les deux ans, le festival international Montréal/Nouvelles Musiques met en valeur des compositeurs et des compositrices d’ici et d’ailleurs, révélant ainsi la vitalité de la musique contemporaine en proposant des créations. Avec 18 concerts des plus variés, le festival a misé sur la fusion entre l’image et le son en faisant appel à des réalisateurs et des réalisatrices qui ont, pour la plupart, collaboré avec les compositeurs et les compositrices pour créer des expériences immersives envoûtantes.

Simon Bertrand, nouveau directeur artistique du festival, souhaite continuer la tradition de ses prédécesseurs qui ont porté l’événement depuis sa création en 2003. « On souhaite, avec cette édition, attirer un très large public pour qu’il découvre la richesse, la créativité des compositeurs et compositrices de musique contemporaine. Et la majorité des artistes invité.e.s, aux alentours de 70, ont une moyenne d’âge qui tourne autour de la quarantaine, avance Simon Bertrand en entrevue, et proposent des œuvres très variées. Il n’y a plus un ou deux styles musicaux privilégiés, mais une très large palette où l’on peut se retrouver. »

Cette année, l’image fait une entrée remarquée puisque chaque concert sera aussi l’occasion de découvrir des artistes visuels (réalisateur.trice.s, créateurs.trice.s numériques) pour doubler le plaisir du public. « Pour mieux illustrer notre intention, je dirai que le concert Ligeti, Kubrick et la musique de film est le meilleur exemple, continue Simon Bertrand, de ce lien entre la musique et l’image. Tout le monde a vu 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick et se souvient de la musique de Strauss tirée de son œuvre Ainsi parlait Zarathoustra. On retrouvera dans ce concert la musique de trois films iconiques de Kubrick, pour redécouvrir aussi un compositeur hongrois qui a signé la musique de plusieurs de ces films, György Ligeti. Ce concert se tiendra à la Maison symphonique de Montréal, avec l’Orchestre symphonique de McGill, sous la direction d’Alexis Hauser. »

Une autre soirée incontournable du festival se déroulera à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal sous le titre Instruments of Happiness. Une grande première qui réunira 100 guitares électriques, 6 percussions et 2 orchestres symphoniques pour interpréter La grande accélération : symphonie no 12 du compositeur et guitariste Tim Brady. L’Oratoire offre une acoustique exceptionnelle et un cadre prestigieux et accueillera des musicien.ne.s et des professionnel.e.s pour une performance originale.



Pour Simon Bertrand, il est important que le festival soit attentif aux talents qui proviennent des minorités culturelles ou de la diversité sexuelle et de genre. On découvre aussi dans la programmation une large participation de femmes, aussi bien compositrices que réalisatrices, ou encore qui occupent les deux fonctions, comme c’est le cas de Nicole Lizée dont seront présentées trois œuvres utilisant des vidéos réalisées par elle-même. Nicole Lizée s’inspire de différents courants musicaux, n’hésitant pas à plonger dans le pop alternatif. Sous le titre Nicole Lizée et le 7e art, la soirée fera aussi place à des œuvres composées par Philippe Macnab-Séguin et Margareta Jeric, à l’Agora Hydro-Québec – Cœur des sciences – UQAM. C’est aussi l’occasion, pour les compositeurs et compositrices d’horizons différents, de se rencontrer et de créer ensemble. L’exemple le plus significatif de ce festival : Mig’maq/Basques – D’une terre à l’autre. Au cours d’une résidence, la culture musicale des Pays basques et celle de la nation autochtone Mig’maq ont collaboré pour présenter un spectacle unique à partir de musiques riches d’histoire, mais aussi ancrées dans la modernité et qui défient à la fois le temps et l’espace, brisant ainsi les frontières et rappelant que ces deux communautés se sont déjà rencontrées il y a quelques siècles.

Pour oublier le mois de février, souvent froid et gris, le festival devient un antidote à l’hiver, l’occasion de découvrir des artistes et des musiques qui témoignent de la vitalité de la création musicale. Une programmation éclatée et éclectique où chacun.e peut trouver son bonheur.

INFOS | Festival Montréal/Nouvelles Musiques 12e édition (2025)

Thème — Musique et images

Du 14 février au 2 mars 2025

Programmation : https://smcq.qc.ca