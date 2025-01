Une carte sur les avancées du mariage de même sexe dans le monde

Une loi légalisant le mariage homosexuel en Thaïlande est entrée en vigueur jeudi 23 janvier dernier. Un quart de siècle après les Pays-Bas, le royaume à majorité bouddhiste est devenu le 39ᵉ pays à adopter un texte sur le mariage pour tous, et le troisième en Asie.

Mille huit cent trente-deux. À la fin de la journée, jeudi 23 janvier, ce sont précisément 1 832 couples du même sexe qui se sont dits oui, rapporte le site Khaosod, pour qui, avec l’entrée en vigueur de la loi sur le mariage pour tous, «la Thaïlande a franchi une étape historique». Parmi ces couples, 616 d’hommes et 1 216 de femmes.

À Bangkok, 654 unions ont été célébrées, dont 185 dans le seul centre commercial Siam Paragon qui a rassemblé des militants de la communauté LGBTQI, des vedettes thaïlandaises et des membres du corps diplomatique, dont un représentant du Bureau économique et culturel de Taïwan, premier pays asiatique à avoir légalisé le mariage homosexuel en 2019.

Depuis le Forum économique mondial à Davos, la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, a écrit que «cette loi sur l’égalité devant le mariage marque le début d’une plus grande prise de conscience de la société thaïlandaise sur la diversité des genres».

Son prédécesseur, Srettha Thavisin, qui a porté le texte et tenait à promouvoir une “rainbow economy”, était, lui, présent au Siam Paragon. Khaosod raconte qu’il s’est excusé auprès d’un couple âgé de 63 et 78 ans pour avoir tant tardé à faire adopter cette loi, avant de lancer : “Mieux vaut tard que jamais.”

Des craintes sous Trump 2.0

Plus globalement, «il a vanté le caractère inclusif de la Thaïlande et a souligné que cela contrastait avec les récentes déclarations d’un dirigeant d’un pays qui dit ne reconnaître que deux sexes». Comprendre Donald Trump, bien évidemment.

Alors qu’à l’image de la Thaïlande, de plus en plus de pays autorisent les couples de même sexe à se marier – ils sont désormais 39 et abritent 17 % de la population mondiale –, beaucoup craignent que les États-Unis fassent machine arrière. Et que la Cour suprême annule «l’arrêt Obergefell vs Hodges, rendu en 2015 et qui avait légalisé le droit au mariage homosexuel dans les cinquante États», explique The Washington Post. Voilà pourquoi de nombreux couples homosexuels ont couru se marier avant l’investiture du 47e président, «avançant souvent leurs projets de mariage de plusieurs mois, voire de plusieurs années».

Selon un rapport de l’institut de sondage de l’entreprise Gallup datant de juin 2024 et cité par le Washington Post, «69 % des Américains estiment que le mariage entre personnes de même sexe doit être légal». Toutefois, parmi les républicains, le soutien à cette idée s’est effrité au cours des deux dernières années et «est passé sous la barre des 50 %». Et, souligne le journal, «c’est précisément ce qui alimente les craintes de tant de couples».