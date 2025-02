Des marches de la fierté cet hiver en Allemagne contre l’extrême droite

Les Allemand·es seront appelé·es aux urnes le 23 février pour élire un nouveau gouvernement. Ces élections anticipées laissent entrevoir le pire, l’AfD ayant le vent en poupe. Afin d’envoyer un signal fort, des marches des fiertés exceptionnelles vont avoir lieu le 15 février dans tout le pays.

«Face à la haine, l’amour». Le message peut sembler candide ou cliché, mais il est pourtant très concret: le 15 février prochain, à l’appel des associations LGBTIQ+ qui organisent chaque été les marches des fiertés dans tout le pays, des dizaines de milliers de personnes queer défileront dans les rues d’une trentaine de villes allemandes.

Leur bannière: «Vote pour l’amour – des croix plutôt que des frontières». Les croix, ce sont celles que cochent les Allemand·es sur leurs bulletins de vote.

Avec ces manifestations, les associations LGBTIQ+ espèrent convaincre indécis·es et abstentionnistes à faire barrage à l’extrême droite, le 23 février, lors des élections anticipées.

Selon les derniers sondages, la menace est sérieuse: l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) est créditée de plus de 20% des intentions de vote, ce qui ferait d’elle le deuxième pouvoir politique d’Allemagne, derrière les chrétiens-démocrates de la CDU/CSU, qui remporterait près de 30% des suffrages.

Paradoxalement, c’est une candidate lesbienne (mais qui refuse avec véhémence d’être qualifiée de «queer» ou de LGBTQ), mariée avec à une femme non blanche, avec qui elle élève deux enfants… en Suisse qu’a choisie l’AfD. Alice Weidel, avec sa famille arc-en-ciel, représente tout ce qu’une grande partie de l’électorat du parti honnit, et pourtant… elle et son parti sont en croisade contre les minorités – réfugié·es et personnes trans en tête. L’AfD a été claire jusqu’à présent,, si elle venait à se retrouver au sein d’une coalition gouvernementale, elle s’attaquerait sans attendre à certains/ droits des personnes LGBTQ+.