A HOLE IS A HOLE IS A HOLE IS : Célébrer la queerness au MAI

Le MAI (Montréal, arts interculturels) est heureux de présenter A HOLE IS A HOLE IS A HOLE IS des artistes de Hambourg Ton Bogataj, Christopher Ramm et Marco Merenda du 24 au 26 avril. Un rendez-vous qui vous offre un moment de répit dans le contexte actuel turbulent où s’inscrivent les personnes queer. Il s’agit d’une célébration des aspects étranges, ingrats et profondément humains de la queerness.

Les trois créateur·ices invitent le public à participer à un dîner dystopique rempli de confessions coquines, de récits, de moments tendres et de questions existentielles sur l’héritage, le vieillissement et ce que cela signifie d’exister dans un temps queer, détaché des cycles hétéronormatifs du mariage, de la reproduction et des étapes de la vie prédéterminées. Comment faire face au vide lorsqu’on ne suit pas le même chemin que tout le monde ? Bogataj, Ramm et Merenda utilisent ce spectacle transgénérationnel de quête initiatique pour partager leur expérience.

Une table sert de scène littérale et symbolique au cœur de la performance. Lieu de rassemblement, de confession et de tradition, la table est transformée en un espace où la vulnérabilité et l’humour donnent lieu à des conversations cathartiques. Chaque artiste apporte sa propre sensibilité humoristique pour inverser les dynamiques de pouvoir et se réapproprier les narratifs du vieillissement et de l’identité queer.

Le concept de « trou » imprègne à la fois la chorégraphie et le paysage sonore. Un trou est un abîme, un espace de transformation et une partie fondamentale du corps. Des chansons pop queer et des sons de liquides gluants et pétillants fusionnent avec des synthétiseurs analogiques et des enregistrements de nature glitch, créant un paysage sonore hyper-pop de nature synthétique.

Ultimement, A HOLE IS A HOLE IS A HOLE IS offre un moment de répit dans le contexte actuel turbulent où s’inscrivent les personnes queer. Il s’agit d’une célébration des aspects étranges, ingrats et profondément humains de la queerness. Vous êtes invité·es à un rassemblement où personne n’est seul et où chaque question, aussi absurde soit-elle, mérite d’être posée.

INFOS | A HOLE IS A HOLE IS A HOLE IS de Ton Bogataj, Christopher Ramm et Marco Merenda, du 24 au 26 avril au MAI (Montréal, arts interculturels)

https://m-a-i.qc.ca/evenement/a-hole-is/